Бойцы ГПСУ ликвидировали группу оккупантов РФ на Слобожанщине — видео

Пограничная бригада "Гарт" успешно ликвидировала группу российских окупантов на Южно-Слобожанском направлении.
Пограничники ликвидировали группу оккупантов РФ на Слобожанщине
Об этом сообщает Госпогранслужба.
По данным военных, во время поражений обезврежены по меньшей мере шесть оккупантов.
