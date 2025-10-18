Бойцы ГПСУ ликвидировали группу оккупантов РФ на Слобожанщине — видео
Бойцы ГПСУ ликвидировали группу оккупантов РФ на Слобожанщине — видео

Бойцы ГПСУ ликвидировали группу оккупантов РФ на Слобожанщине — видео
Пограничная бригада "Гарт" успешно ликвидировала группу российских окупантов на Южно-Слобожанском направлении.

  • Пограничная бригада “Гарт” успешно ликвидировала группу российских оккупантов на Южно-Слобожанском направлении.
  • Артиллерия и беспилотники совершили серию ударов по враждебным позициям, нейтрализовав по меньшей мере шесть оккупантов.
  • Госпогранслужба сообщила об успешной операции по ликвидации группы оккупантов РФ на Слобожанщине.

Пограничники ликвидировали группу оккупантов РФ на Слобожанщине

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Артиллерия и разведывательно-ударные группы беспилотников пограничной бригады "Гарт" нанесли серию ударов по враждебным позициям на Южно-Слобожанском направлении.

По данным военных, во время поражений обезврежены по меньшей мере шесть оккупантов.

