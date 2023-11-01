Бійці ГУР атакували радіорелейну станцію РФ у Бєлгородській області — відео

Українські розвідники вдарили по рідкісній і коштовній російській радіорелейній станції 48Я6-К1 "Подлет".

Бійці ГУР вдарили по рідкісній радіорелейній станції РФ

Як зазначається, станція була пошкоджена у прикордонній зоні поблизу населеного пункту Красная Поляна Шебекінського району Бєлгородської області.

За даними розвідників, російська радіорелейна станція виведена з ладу, а особовий склад ворога зазнав втрат. Операцію провели бійці ГУР Міноборони, воїни Сил спецоперацій та військові 1-ї окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна.

До слова, створювалася радіорелейна станція 48Я6-К1 "Подлет"спеціально для виявлення у складній обстановці малорозмірних, низькошвидкісних цілей на малих у дуже малих відстанях.

Як заявляли самі росіяни, що "унікальна станція" здатна виявляти такі цілі краще, ніж універсальні системи С-400. І саме тому радарами "Подлет" росіяни доповнюють комплекси С-400 на важливих напрямках.

Дрони атакували електричну підстанцію в Бєлгородській області

У середині жовтня СБУ успішно атакувала підстанцію у Бєлгородській області.

Підстанція знаходилася у селі Красна Яруга. До неї, зокрема, були підключені військові об‘єкти ворога.

Окрім цього, Служба безпеки України 26 вересня з дрона скинула вибухівку на електропідстанцію у селі Снагость Курської області РФ. Без світла залишилися сім населених пунктів.