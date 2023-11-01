Бойцы ГУР атаковали радиорелейную станцию РФ в Белгородской области – видео
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Бойцы ГУР атаковали радиорелейную станцию РФ в Белгородской области – видео

ГУР
Станция
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Украинские разведчики ударили по редкой и ценной российской радиорелейной станции 48Я6-К1 "Подлет".

Бойцы ГУР ударили по редкой радиорелейной станции РФ

Как отмечается, станция была повреждена в приграничной зоне вблизи населенного пункта Красная Поляна Шебекинского района Белгородской области.

По данным разведчиков, российская радиорелейная станция выведена из строя, а личный состав врага понес потери. Операция была проведена бойцами ГУР Минобороны, воинами Сил спецопераций и военными 1-й отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна.

К слову, создавалась радиорелейная станция 48Я6-К1 "Подлет" специально для обнаружения в сложной обстановке малоразмерных, низкоскоростных целей на малых в очень малых расстояниях.

Как заявляли сами россияне, "уникальная станция" способна обнаруживать такие цели лучше, чем универсальные системы С-400. Именно поэтому радарами "Подлет" россияне дополняют комплексы С-400 на важных направлениях.

Дроны атаковали электрическую подстанцию в Белгородской области

В середине октября СБУ успешно атаковала подстанцию в Белгородской области.

Подстанция находилась в селе Красная Яруга. К ней были подключены военные объекты врага.

Кроме этого, Служба безопасности Украины 26 сентября с дрона сбросила взрывчатку на электроподстанцию в селе Снагость Курской области РФ. Без света осталось семь населенных пунктов.

Россияне должны понимать – если они собираются и дальше атаковать украинские объекты энергетики, будут получать на это жесткий ответ. Наши ресурсы позволяют это сделать, – сказали в СБУ.

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