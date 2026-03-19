Бійці НГУ дронами спалили 6 російських "Градів" під Покровськом — відео

Бійці спецпідрозділу Нацгвардії України Lasar’s Group провели операцію на Покровському напрямку. Військові спалили дронами-"бомберами" шість російських реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град", що дорівнює батареї армії РФ
Головні тези:
- Бійці НГУ Lasar’s Group провели успішну операцію на Покровському напрямку, під час якої було знищено 6 російських реактивних систем Град.
- Завдяки спільним діям із батальйоном «Щедрика» вдалося суттєво зменшити вогневий тиск ворога на позиції українських піхотинців.
Воїни НГУ спалили батарею російських “Градів”
Техніку виявили в смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ. Бійці спецпідрозділу НГУ спільно із батальйоном "Щедрик" 411 бригади "Яструби" проаналізували та виявили район дислокації "Градів".
Шість російських РСЗВ знищили пілоти Lasar’s Group за допомогою скидів із дронів-"бомберів".
БМ-21 “Град” — це реактивна система залпового вогню, яка призначена для здійснення вогневої підтримки та ураження особового складу, пояснили в Lasarʼs Group. Орієнтовна вартість знищеної російської техніки становить 500 тис дол США.
