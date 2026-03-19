Бійці НГУ дронами спалили 6 російських "Градів" під Покровськом — відео
Бійці спецпідрозділу Нацгвардії України Lasar’s Group провели операцію на Покровському напрямку. Військові спалили дронами-"бомберами" шість російських реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град", що дорівнює батареї армії РФ

  • Бійці НГУ Lasar’s Group провели успішну операцію на Покровському напрямку, під час якої було знищено 6 російських реактивних систем Град.
  • Завдяки спільним діям із батальйоном «Щедрика» вдалося суттєво зменшити вогневий тиск ворога на позиції українських піхотинців.

Воїни НГУ спалили батарею російських “Градів”

Техніку виявили в смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ. Бійці спецпідрозділу НГУ спільно із батальйоном "Щедрик" 411 бригади "Яструби" проаналізували та виявили район дислокації "Градів".

Шість російських РСЗВ знищили пілоти Lasar’s Group за допомогою скидів із дронів-"бомберів".

Завдяки ретельно спланованим діям Lasar’s Group НГУ і батальйону «Щедрика» вдалося суттєво зменшити вогневий тиск ворога на позиції українських піхотинців.

БМ-21 “Град” — це реактивна система залпового вогню, яка призначена для здійснення вогневої підтримки та ураження особового складу, пояснили в Lasarʼs Group. Орієнтовна вартість знищеної російської техніки становить 500 тис дол США.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Бійці ССО знищили три "Гради" росіян в районі Бахмута — відео
Бійці ССО знищили три "Гради" росіян в районі Бахмута — відео
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Батальйон "Свобода" НГУ випалює позиції російських окупантів на Луганщині. Відео вражає
Луганщина
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Оператори дронів Сил безпілотних систем знищили російську РСЗВ "Град" — відео
Сили безпілотних систем
Дрон

