Бойцы спецподразделения Нацгвардии Украины Lasar's Group провели операцию на Покровском направлении. Военные сожгли дронами-"бомберами" шесть российских реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", равный батарее армии РФ

Воины НГУ сожгли батарею российских "Градов"

Технику обнаружили в полосе ответственности 7 корпуса ДШУ. Бойцы спецподразделения НГУ совместно с батальоном "Щедрик" 411 бригады "Ястребы" проанализировали и обнаружили район дислокации "Градов".

Шесть российских РСЗО уничтожили пилоты Lasar's Group с помощью сбросов с дронов-"бомберов".

Благодаря тщательно спланированным действиям Lasar's Group НГУ и батальону «Щедрика» удалось существенно снизить огневое давление врага на позиции украинских пехотинцев.

БМ-21 "Град" — это реактивная система залпового огня, которая предназначена для осуществления огневой поддержки и поражения личного состава, пояснили в Lasar's Group. Примерная стоимость уничтоженной российской техники составляет 500 тыс долл. США.