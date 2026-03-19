Бойцы НГУ сожгли дронами 6 российских "Градов" под Покровском — видео
Бойцы спецподразделения Нацгвардии Украины Lasar's Group провели операцию на Покровском направлении. Военные сожгли дронами-"бомберами" шесть российских реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", равный батарее армии РФ

  Бойцы НГУ Lasar's Group успешно провели операцию на Покровском направлении, уничтожив 6 российских реактивных систем Град.
  Совместные действия Нацгвардии и батальона «Щедрика» привели к существенному снижению огневого давления врага на украинских пехотинцев.

Воины НГУ сожгли батарею российских "Градов"

Технику обнаружили в полосе ответственности 7 корпуса ДШУ. Бойцы спецподразделения НГУ совместно с батальоном "Щедрик" 411 бригады "Ястребы" проанализировали и обнаружили район дислокации "Градов".

Шесть российских РСЗО уничтожили пилоты Lasar's Group с помощью сбросов с дронов-"бомберов".

Благодаря тщательно спланированным действиям Lasar's Group НГУ и батальону «Щедрика» удалось существенно снизить огневое давление врага на позиции украинских пехотинцев.

БМ-21 "Град" — это реактивная система залпового огня, которая предназначена для осуществления огневой поддержки и поражения личного состава, пояснили в Lasar's Group. Примерная стоимость уничтоженной российской техники составляет 500 тыс долл. США.

