Бойцы НГУ сожгли дронами 6 российских "Градов" под Покровском — видео

Бойцы спецподразделения Нацгвардии Украины Lasar's Group провели операцию на Покровском направлении. Военные сожгли дронами-"бомберами" шесть российских реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", равный батарее армии РФ
Главные тезисы
- Бойцы НГУ Lasar's Group успешно провели операцию на Покровском направлении, уничтожив 6 российских реактивных систем Град.
- Совместные действия Нацгвардии и батальона «Щедрика» привели к существенному снижению огневого давления врага на украинских пехотинцев.
Воины НГУ сожгли батарею российских "Градов"
Технику обнаружили в полосе ответственности 7 корпуса ДШУ. Бойцы спецподразделения НГУ совместно с батальоном "Щедрик" 411 бригады "Ястребы" проанализировали и обнаружили район дислокации "Градов".
Шесть российских РСЗО уничтожили пилоты Lasar's Group с помощью сбросов с дронов-"бомберов".
БМ-21 "Град" — это реактивная система залпового огня, которая предназначена для осуществления огневой поддержки и поражения личного состава, пояснили в Lasar's Group. Примерная стоимость уничтоженной российской техники составляет 500 тыс долл. США.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-