Батальон "Свобода" НГУ выжигает позиции российских оккупантов в Луганской области. Видео впечатляет
Категория
Украина
Дата публикации

Батальон "Свобода" НГУ выжигает позиции российских оккупантов в Луганской области. Видео впечатляет

Луганщина
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Источник:  online.ua

Бойцы батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины обнародовали эффектное видео уничтожения позиции армии РФ в Луганской области.

Главные тезисы

  • Батальон "Свобода" НГУ успешно применяет дроны для эффективного уничтожения позиций врага в Луганской области.
  • Позиции российских оккупантов активно выжигаются батальоном, что приносит значительные потери для армии РФ.
  • Бойцы батальона "Свобода" используют новые средства и системы для успешной борьбы с врагом.

Воины батальона "Свобода" НГУ дронами сожгли позиции армии РФ

Подразделение БПЛА 3-го батальона "Свобода" использует новую систему для уничтожения врага. Эффективные действия военных сжигают позиции противника вместе с ним.

Люблю запах напалма утром: жгли окупантов прямо из дронов, — говорится в подписи под видео.

Как видим, у захватчиков выдалось действительно воспалительное утро!

Батальон "Свобода" НГУ: что известно

Батальон «Свобода» создан 24 февраля 2022 на базе ДФТГ (добровольческое формирование территориальной громады) г. Киева «Свобода». Сначала часть батальона "Свобода" стояла на позициях на столичной Оболони, в Броварах, затем военное руководство государства отправило бойцов батальона в Барышевку (Киевская область), здесь они вместе с Барышевской терробороной зачистили городок и окрестные села.

Следующей задачей для личного состава батальона «Свобода» стало увольнение Ирпеня. Бойцы изгоняли орков из Бучи, Гостомеля, брали пленных и трофейные БК.

Тогда Министерство обороны Украины оценило эффективность деятельности батальона и предложило официально легализоваться из добровольческого формирования перейти в военные силовые структуры. Сначала были легализованы две роты батальона «Свобода». Затем командование НГУ предложило создать уже на базе двух рот батальон. Так «свободовцы» вошли в 4-ю бригаду оперативного назначения НГУ.

Иногда не хотят знать позывные

Боец 3-го батальона "Свобода" Бригады наступления НГУ "Рубеж" Владислав Первухин с позывным "Первак" откровенно признается, что потеря собратьев — сложнее всего во время войны. Своими размышлениями о боли утрат и страхе смерти он поделился в интервью Online.UA.

По словам Первака, он помнит моменты, когда лежал под обстрелами вместе со своими собратьями и заливался смехом, хотя осознавал, что прямо сейчас находится на грани жизни и смерти.

Ты лежишь, ржешь и пытаешься свою жопу спасти. Это все, что ты делаешь. В момент, когда ты узнаешь о том, что кто-то погиб или ранен — здесь уже вообще не весело. И как раз новости о том, что кто-то погиб — они самые сложные. Мне, слава Богу, пока лично не приходилось видеть, как погибает мой собрат, но мои собратья это видели. И у них глаза гасли навсегда, если на твоих глазах это происходит.

Владислав "Первак" Первухин

Владислав "Первак" Первухин

Боец 3-го батальона "Свобода" Бригады наступления НГУ "Рубеж"

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