Батальон "Свобода" НГУ выжигает позиции российских оккупантов в Луганской области. Видео впечатляет

Воины батальона "Свобода" НГУ дронами сожгли позиции армии РФ

Подразделение БПЛА 3-го батальона "Свобода" использует новую систему для уничтожения врага. Эффективные действия военных сжигают позиции противника вместе с ним.

Люблю запах напалма утром: жгли окупантов прямо из дронов, — говорится в подписи под видео. Поделиться

Как видим, у захватчиков выдалось действительно воспалительное утро!

Батальон "Свобода" НГУ: что известно

Батальон «Свобода» создан 24 февраля 2022 на базе ДФТГ (добровольческое формирование территориальной громады) г. Киева «Свобода». Сначала часть батальона "Свобода" стояла на позициях на столичной Оболони, в Броварах, затем военное руководство государства отправило бойцов батальона в Барышевку (Киевская область), здесь они вместе с Барышевской терробороной зачистили городок и окрестные села.

Следующей задачей для личного состава батальона «Свобода» стало увольнение Ирпеня. Бойцы изгоняли орков из Бучи, Гостомеля, брали пленных и трофейные БК.

Тогда Министерство обороны Украины оценило эффективность деятельности батальона и предложило официально легализоваться из добровольческого формирования перейти в военные силовые структуры. Сначала были легализованы две роты батальона «Свобода». Затем командование НГУ предложило создать уже на базе двух рот батальон. Так «свободовцы» вошли в 4-ю бригаду оперативного назначения НГУ.

Иногда не хотят знать позывные

Боец 3-го батальона "Свобода" Бригады наступления НГУ "Рубеж" Владислав Первухин с позывным "Первак" откровенно признается, что потеря собратьев — сложнее всего во время войны. Своими размышлениями о боли утрат и страхе смерти он поделился в интервью Online.UA.

По словам Первака, он помнит моменты, когда лежал под обстрелами вместе со своими собратьями и заливался смехом, хотя осознавал, что прямо сейчас находится на грани жизни и смерти.