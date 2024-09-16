Без позывных. Боец батальона "Свобода" поделился историями о потере собратьев

Боец 3-го батальона "Свобода" Бригады наступления НГУ "Рубеж" Владислав Первухин с позывным "Первак" откровенно признается, что потеря собратьев — сложнее всего во время войны. Своими размышлениями о боли утрат и страхе смерти он поделился в интервью Online.UA.

Иногда не хотят знать позывные

По словам Первака, он помнит моменты, когда лежал под обстрелами вместе со своими собратьями и заливался смехом, хотя осознавал, что прямо сейчас находится на грани жизни и смерти.

Ты лежишь, ржешь и пытаешься свою жопу спасти. Это все, что ты делаешь. В момент, когда ты узнаешь о том, что кто-то погиб или ранен — здесь уже вообще не весело. И как раз новости о том, что кто-то погиб — они самые сложные. Мне, слава Богу, пока лично не приходилось видеть, как погибает мой собрат, но мои собратья это видели. И у них глаза гасли навсегда, если на твоих глазах это происходит. Владислав "Первак" Первухин Боец 3-го батальона "Свобода" Бригады наступления НГУ "Рубеж"

Как отмечает "Первак", до его ротации батальон "Свобода" заходил на позиции, где нужно было взаимодействовать с другими подразделениями.

Конечно, нужно было знакомиться, налаживать контакты, но не все бойцы хотели это делать.

И стоявшие там чуваки таковы: "Нет-нет-нет, не представляйтесь, я не хочу знать ваших позывных". Не хотели даже знакомиться, потому что стопроцентно "до свидания" будет. Но нет, пацаны вошли, отвоевали, стабилизировали фронт. Потом познакомились, я так понимаю. Поделиться

Что важно знать о "Перваке" и батальоне "Свобода"

Владислав Первухин с позывным "Первак" — бывший учитель математики, получавший образование на физико-математическом факультете в городе Сумы.

Параллельно с учебой активно занимался юмором, участвовал в "Лиге Смеха" и КВН. В "Лиге Смеха" был участником команды "Гостиница 72".

В 2022 году он присоединился к Вооруженным Силам Украины, где служит в 3-м батальоне "Свобода" Бригады наступления НГУ "Рубеж", которое входит в состав 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж".

Еще с начала новейшей российско-украинской войны, с 2014 года, бойцы начали формировать разные военные добровольческие подразделения. Первым таким подразделением стал батальон "Сич", который впоследствии вошел в структуру МВД. Другим военным подразделением стала ОДЧ "Карпатская Сечь" в составе 93-й бригады.

Сам же батальон "Свобода" создан 24 февраля 2022 на базе ДФТГ (добровольческое формирование территориальной громады) г. Киева "Свобода".