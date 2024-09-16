Без позывных. Боец батальона "Свобода" поделился историями о потере собратьев

Боец 3-го батальона "Свобода" Бригады наступления НГУ "Рубеж" Владислав Первухин с позывным "Первак" откровенно признается, что потеря собратьев — сложнее всего во время войны. Своими размышлениями о боли утрат и страхе смерти он поделился в интервью Online.UA.
Главные тезисы
- Некоторые бойцы стараются не привязываться к своим собратьям, чтобы избежать боли из-за их возможной гибели.
- "Первак" отмечает, что собственная смерть не пугает его так сильно, как потеря боевых товарищей.
Иногда не хотят знать позывные
По словам Первака, он помнит моменты, когда лежал под обстрелами вместе со своими собратьями и заливался смехом, хотя осознавал, что прямо сейчас находится на грани жизни и смерти.
Как отмечает "Первак", до его ротации батальон "Свобода" заходил на позиции, где нужно было взаимодействовать с другими подразделениями.
Конечно, нужно было знакомиться, налаживать контакты, но не все бойцы хотели это делать.
Что важно знать о "Перваке" и батальоне "Свобода"
Владислав Первухин с позывным "Первак" — бывший учитель математики, получавший образование на физико-математическом факультете в городе Сумы.
Параллельно с учебой активно занимался юмором, участвовал в "Лиге Смеха" и КВН. В "Лиге Смеха" был участником команды "Гостиница 72".
В 2022 году он присоединился к Вооруженным Силам Украины, где служит в 3-м батальоне "Свобода" Бригады наступления НГУ "Рубеж", которое входит в состав 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж".
Еще с начала новейшей российско-украинской войны, с 2014 года, бойцы начали формировать разные военные добровольческие подразделения. Первым таким подразделением стал батальон "Сич", который впоследствии вошел в структуру МВД. Другим военным подразделением стала ОДЧ "Карпатская Сечь" в составе 93-й бригады.
Сам же батальон "Свобода" создан 24 февраля 2022 на базе ДФТГ (добровольческое формирование территориальной громады) г. Киева "Свобода".
Батальон участвовал в битвах за Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, Бахмут.
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