Без позывных. Боец батальона "Свобода" поделился историями о потере собратьев
Категория
Украина
Дата публикации

Без позывных. Боец батальона "Свобода" поделился историями о потере собратьев

Без позывных. Боец батальона "Свобода" поделился историями о потере собратьев
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Источник:  online.ua

Боец 3-го батальона "Свобода" Бригады наступления НГУ "Рубеж" Владислав Первухин с позывным "Первак" откровенно признается, что потеря собратьев — сложнее всего во время войны. Своими размышлениями о боли утрат и страхе смерти он поделился в интервью Online.UA.

Главные тезисы

  • Некоторые бойцы стараются не привязываться к своим собратьям, чтобы избежать боли из-за их возможной гибели.
  • "Первак" отмечает, что собственная смерть не пугает его так сильно, как потеря боевых товарищей.

Иногда не хотят знать позывные

По словам Первака, он помнит моменты, когда лежал под обстрелами вместе со своими собратьями и заливался смехом, хотя осознавал, что прямо сейчас находится на грани жизни и смерти.

Ты лежишь, ржешь и пытаешься свою жопу спасти. Это все, что ты делаешь. В момент, когда ты узнаешь о том, что кто-то погиб или ранен — здесь уже вообще не весело. И как раз новости о том, что кто-то погиб — они самые сложные. Мне, слава Богу, пока лично не приходилось видеть, как погибает мой собрат, но мои собратья это видели. И у них глаза гасли навсегда, если на твоих глазах это происходит.

Владислав "Первак" Первухин

Владислав "Первак" Первухин

Боец 3-го батальона "Свобода" Бригады наступления НГУ "Рубеж"

Как отмечает "Первак", до его ротации батальон "Свобода" заходил на позиции, где нужно было взаимодействовать с другими подразделениями.

Конечно, нужно было знакомиться, налаживать контакты, но не все бойцы хотели это делать.

И стоявшие там чуваки таковы: "Нет-нет-нет, не представляйтесь, я не хочу знать ваших позывных". Не хотели даже знакомиться, потому что стопроцентно "до свидания" будет. Но нет, пацаны вошли, отвоевали, стабилизировали фронт. Потом познакомились, я так понимаю.

Что важно знать о "Перваке" и батальоне "Свобода"

Владислав Первухин с позывным "Первак" — бывший учитель математики, получавший образование на физико-математическом факультете в городе Сумы.

Параллельно с учебой активно занимался юмором, участвовал в "Лиге Смеха" и КВН. В "Лиге Смеха" был участником команды "Гостиница 72".

В 2022 году он присоединился к Вооруженным Силам Украины, где служит в 3-м батальоне "Свобода" Бригады наступления НГУ "Рубеж", которое входит в состав 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж".

Еще с начала новейшей российско-украинской войны, с 2014 года, бойцы начали формировать разные военные добровольческие подразделения. Первым таким подразделением стал батальон "Сич", который впоследствии вошел в структуру МВД. Другим военным подразделением стала ОДЧ "Карпатская Сечь" в составе 93-й бригады.

Сам же батальон "Свобода" создан 24 февраля 2022 на базе ДФТГ (добровольческое формирование территориальной громады) г. Киева "Свобода".

Батальон участвовал в битвах за Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, Бахмут.

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