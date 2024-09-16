Без позивних. Боєць батальйону “Свобода” поділився історіями про втрату побратимів

Боєць 3-го батальйону “Свобода” Бригади наступу НГУ “Рубіж” Владислав Первухін із позивним “Первак” відверто зізнається, що втрата побратимів — найскладніше під час війни. Своїми роздумами про біль втрат і страх смерті він поділився в інтерв'ю Online.UA.
Головні тези:
- Деякі бійці намагаються не прив'язуватися до своїх побратимів, щоб уникнути болю через їхню можливу загибель.
- “Первак” наголошує, що власна смерть не лякає його так сильно, як втрата бойових товаришів.
Іноді не хочуть знати позивні
За словами “Первака”, він пам'ятає моменти, коли лежав під обстрілами разом зі своїми побратимами та заливався сміхом, хоча усвідомлював, що просто зараз знаходиться на межі життя та смерті.
Як зазначає “Первак”, до його ротації батальйон “Свобода” заходив на позиції, де потрібно було взаємодіяти з іншими підрозділами.
Звичайно, потрібно було знайомитися, налагоджувати контакти, однак не всі бійці хотіли це робити.
Що важливо знати про “Первака” та батальйон “Свобода”
Владислав Первухін із позивним “Первак” — колишній вчитель математики, який здобував освіту на фізико-математичному факультеті у місті Суми.
Паралельно з навчанням активно займався гумором, брав участь у “Лізі Сміху” та КВН. У “Лізі Сміху” був учасником команди “Гостиница 72”.
У 2022 році він приєднався до Збройних Сил України, де наразі служить у 3-му батальйоні “Свобода” Бригади наступу НГУ “Рубіж”, яке входить до складу 4-ї бригади оперативного призначення “Рубіж”.
Ще з початку новітньої російсько-української війни, з 2014 року, бійці почали формувати різні військові добровольчі підрозділи. Першим таким підрозділом став батальйон “Січ”, який згодом увійшов до структури МВС. Іншим військовим підрозділом стала ОДЧ “Карпатська Січ” у складі 93-ї бригади.
Сам же батальйон “Свобода” створений 24 лютого 2022 року на базі ДФТГ (добровольче формування територіальної громади) м. Києва “Свобода”.
Батальйон брав участь у битвах за Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут.
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