Без позивних. Боєць батальйону “Свобода” поділився історіями про втрату побратимів

Боєць 3-го батальйону “Свобода” Бригади наступу НГУ “Рубіж” Владислав Первухін із позивним “Первак” відверто зізнається, що втрата побратимів — найскладніше під час війни. Своїми роздумами про біль втрат і страх смерті він поділився в інтерв'ю Online.UA.

Іноді не хочуть знати позивні

За словами “Первака”, він пам'ятає моменти, коли лежав під обстрілами разом зі своїми побратимами та заливався сміхом, хоча усвідомлював, що просто зараз знаходиться на межі життя та смерті.

Ти лежиш, ржеш та намагаєшся свою дупу врятувати. Це все, що ти робиш. У момент, коли ти дізнаєшся про те, що хтось загинув чи хтось поранений — тут уже взагалі не весело. І якраз новини про те, що хтось загинув — вони найскладніші. Мені, слава Богу, поки особисто не доводилося бачити, як гине мій побратим, але мої побратими то бачили. І у них очі гасли назавжди, якщо на твоїх очах це відбувається. Владислав “Первак” Первухін Боєць 3-го батальйону “Свобода” Бригади наступу НГУ “Рубіж”

Як зазначає “Первак”, до його ротації батальйон “Свобода” заходив на позиції, де потрібно було взаємодіяти з іншими підрозділами.

Звичайно, потрібно було знайомитися, налагоджувати контакти, однак не всі бійці хотіли це робити.

І чуваки, які там стояли, такі: “Нє-нє-нє, не представляйтесь, я не хочу знати ваших позивних”. Не хотіли навіть знайомитись, бо стовідсотково “до побачення” буде. Але ні, пацани зайшли, відвоювали, стабілізували фронт. Потім познайомилися, я так розумію. Поширити

Що важливо знати про “Первака” та батальйон “Свобода”

Владислав Первухін із позивним “Первак” — колишній вчитель математики, який здобував освіту на фізико-математичному факультеті у місті Суми.

Паралельно з навчанням активно займався гумором, брав участь у “Лізі Сміху” та КВН. У “Лізі Сміху” був учасником команди “Гостиница 72”.

У 2022 році він приєднався до Збройних Сил України, де наразі служить у 3-му батальйоні “Свобода” Бригади наступу НГУ “Рубіж”, яке входить до складу 4-ї бригади оперативного призначення “Рубіж”.

Ще з початку новітньої російсько-української війни, з 2014 року, бійці почали формувати різні військові добровольчі підрозділи. Першим таким підрозділом став батальйон “Січ”, який згодом увійшов до структури МВС. Іншим військовим підрозділом стала ОДЧ “Карпатська Січ” у складі 93-ї бригади.

Сам же батальйон “Свобода” створений 24 лютого 2022 року на базі ДФТГ (добровольче формування територіальної громади) м. Києва “Свобода”.