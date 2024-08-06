Спикер НГУ описал ситуацию в зоне боевых действий в районе Часового Яра
Категория
Украина
Дата публикации

Спикер НГУ описал ситуацию в зоне боевых действий в районе Часового Яра

Военный ВСУ
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам спикера Нацгвардии Руслана Музычука, оккупационная армия РФ длительное время безуспешно пытается форсировать микрорайон Канал во Часовом Яру Донецкой области.

Главные тезисы

  • Российская оккупационная армия безуспешно пытается форсировать микрорайон Канал в Часовом Яру, однако украинские военные успешно сдерживают наступление.
  • Эксперты прогнозируют провал наступления российских войск из-за страшных потерь и дефицита военной техники, что указывает на ослабление российских оккупантов.
  • Российское наступление в Украине скоро должно закончиться провалом из-за невозможности выдерживать долгие потери и дефицита военной техники.
  • Украина активно наращивает мобилизацию и улучшает свою обороноспособность, готовясь к противостоянию враждебному наступлению в регионе.
  • По мнению аналитиков, реальная проблема для российской оккупационной армии - дефицит военной техники, что станет ключевым фактором остановки их наступления.

Что происходит в Часовом Яру

Долгое время противник пытается форсировать Канал, именно этот участок фронта, скажем так, чтобы использовать его для дальнейшего продвижения. Потому что этот водный барьер достаточно эффективен для того, чтобы удерживать оборону. И наши гвардейцы, в частности Силы обороны, выполняющие задачи в районе Часового Яра, делают все возможное для того, чтобы сдерживать продвижение и, в частности, не разрешать врагу накапливать свои силы и продвигаться именно на этом участке, - объясняет представитель НГУ.

Он подчеркнул, что российские оккупанты проявляют активность не только в этом районе.

ВСУ не дают возможности армии РФ продвинуться в Часовом Яру
Военный ВСУ в Часовом Яру

По его словам, подразделения преступной армии РФ также безуспешно пытаются продвинуться в районах Клещиевки и Андреевки.

Видимо, действительно активизация попыток штурмовых действий противника в отношении Часового Яра отмечается также и по флангам города, - добавляет Музычук.

Аналитик прогнозирует провал текущего наступления армии РФ в Украине

По убеждению ветерана развязанной Россией преступной войны против Украины, экскомандира роты батальона "Айдар" Евгений Дикого в эфире 24 Канала, текущее наступление российских оккупантов в Украине продолжается уже более 10 месяцев и скоро должно окончательно закончиться провалом.

По прогнозу Дикого, еще не менее полугода преступное военное руководство страны-агрессорки сможет мобилизовать россиян на войну против Украины.

Грубо говоря, в пределах года они еще будут, по крайней мере, затыкать дыры. Это уже не о формировании каких-либо новых ударных соединений. Эту историю мы недавно увидели. Они попытались сформировать новое соединение для наступления в Харьковской области. Как видим, у них ничего хорошего из этого не вышло. Наступление оказалось, в результате, провальным. Сейчас у них сверхзадача – это затыкать дыры, то есть компенсировать потери и продолжать наступать, так как сейчас там, где это удается, – объясняет эксперт.

Он отмечает, что за собственное наступление оккупационная армия РФ платит страшными потерями.

В такой ситуации, как подчеркивает Дикий, наступление российских окупантов непременно должно провалиться.

Во-первых, такие потери, как сейчас, невозможно выдерживать очень долго. Даже для россиян. Они уже десять месяцев несут такие потери. Еще месяц, два, три, но никак не полгода и не год. Второе – это потери бронетехники и артиллерии. Вот это еще более критический момент, – убежден аналитик.

При этом он подчеркнул, что сейчас реальная проблема в оккупационной армии именно с дефицитом военной техники.

Это один из ключевых факторов, почему точно остановится их наступление достаточно скоро. И это как раз тот ключевой фактор, из-за которого они пытаются как раз нас давить на перемирие, – подчеркивает Дикий.

В то же время он отметил, что в Украине понемногу "раскачивается" мобилизация, но пока она в разы меньше.

Ситуация меняется, то есть – лед тронулся. И если мы дальше сейчас добавим этот процесс, который на самом деле уже пошел в июне-июле, то через некоторое время мы наконец-то выровняем это их преимущество в живой силе, и тогда будет стоять вопрос, не когда захлебнется их наступление, а когда мы перейдем в свой, – прогнозирует аналитик.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ 64 раза вступали в бой с армией РФ с начала суток
Генштаб ВСУ
Артиллерия ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили более 1000 солдат РФ, 39 артсистем и 36 дронов
Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1000 солдат РФ, 39 артсистем и 36 дронов
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Как ВСУ могут остановить наступление армии РФ в направлении Покровска — ответ аналитика
Военный ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?