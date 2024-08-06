Что происходит в Часовом Яру

Долгое время противник пытается форсировать Канал, именно этот участок фронта, скажем так, чтобы использовать его для дальнейшего продвижения. Потому что этот водный барьер достаточно эффективен для того, чтобы удерживать оборону. И наши гвардейцы, в частности Силы обороны, выполняющие задачи в районе Часового Яра, делают все возможное для того, чтобы сдерживать продвижение и, в частности, не разрешать врагу накапливать свои силы и продвигаться именно на этом участке, - объясняет представитель НГУ. Поделиться

Он подчеркнул, что российские оккупанты проявляют активность не только в этом районе.

Военный ВСУ в Часовом Яру

По его словам, подразделения преступной армии РФ также безуспешно пытаются продвинуться в районах Клещиевки и Андреевки.

Видимо, действительно активизация попыток штурмовых действий противника в отношении Часового Яра отмечается также и по флангам города, - добавляет Музычук. Поделиться

Аналитик прогнозирует провал текущего наступления армии РФ в Украине

По убеждению ветерана развязанной Россией преступной войны против Украины, экскомандира роты батальона "Айдар" Евгений Дикого в эфире 24 Канала, текущее наступление российских оккупантов в Украине продолжается уже более 10 месяцев и скоро должно окончательно закончиться провалом.

По прогнозу Дикого, еще не менее полугода преступное военное руководство страны-агрессорки сможет мобилизовать россиян на войну против Украины.

Грубо говоря, в пределах года они еще будут, по крайней мере, затыкать дыры. Это уже не о формировании каких-либо новых ударных соединений. Эту историю мы недавно увидели. Они попытались сформировать новое соединение для наступления в Харьковской области. Как видим, у них ничего хорошего из этого не вышло. Наступление оказалось, в результате, провальным. Сейчас у них сверхзадача – это затыкать дыры, то есть компенсировать потери и продолжать наступать, так как сейчас там, где это удается, – объясняет эксперт. Поделиться

Он отмечает, что за собственное наступление оккупационная армия РФ платит страшными потерями.

В такой ситуации, как подчеркивает Дикий, наступление российских окупантов непременно должно провалиться.

Во-первых, такие потери, как сейчас, невозможно выдерживать очень долго. Даже для россиян. Они уже десять месяцев несут такие потери. Еще месяц, два, три, но никак не полгода и не год. Второе – это потери бронетехники и артиллерии. Вот это еще более критический момент, – убежден аналитик. Поделиться

При этом он подчеркнул, что сейчас реальная проблема в оккупационной армии именно с дефицитом военной техники.

Это один из ключевых факторов, почему точно остановится их наступление достаточно скоро. И это как раз тот ключевой фактор, из-за которого они пытаются как раз нас давить на перемирие, – подчеркивает Дикий. Поделиться

В то же время он отметил, что в Украине понемногу "раскачивается" мобилизация, но пока она в разы меньше.