По словам спикера Нацгвардии Руслана Музычука, оккупационная армия РФ длительное время безуспешно пытается форсировать микрорайон Канал во Часовом Яру Донецкой области.
Главные тезисы
- Российская оккупационная армия безуспешно пытается форсировать микрорайон Канал в Часовом Яру, однако украинские военные успешно сдерживают наступление.
- Эксперты прогнозируют провал наступления российских войск из-за страшных потерь и дефицита военной техники, что указывает на ослабление российских оккупантов.
- Российское наступление в Украине скоро должно закончиться провалом из-за невозможности выдерживать долгие потери и дефицита военной техники.
- Украина активно наращивает мобилизацию и улучшает свою обороноспособность, готовясь к противостоянию враждебному наступлению в регионе.
- По мнению аналитиков, реальная проблема для российской оккупационной армии - дефицит военной техники, что станет ключевым фактором остановки их наступления.
Что происходит в Часовом Яру
Он подчеркнул, что российские оккупанты проявляют активность не только в этом районе.
По его словам, подразделения преступной армии РФ также безуспешно пытаются продвинуться в районах Клещиевки и Андреевки.
Аналитик прогнозирует провал текущего наступления армии РФ в Украине
По убеждению ветерана развязанной Россией преступной войны против Украины, экскомандира роты батальона "Айдар" Евгений Дикого в эфире 24 Канала, текущее наступление российских оккупантов в Украине продолжается уже более 10 месяцев и скоро должно окончательно закончиться провалом.
По прогнозу Дикого, еще не менее полугода преступное военное руководство страны-агрессорки сможет мобилизовать россиян на войну против Украины.
Он отмечает, что за собственное наступление оккупационная армия РФ платит страшными потерями.
В такой ситуации, как подчеркивает Дикий, наступление российских окупантов непременно должно провалиться.
При этом он подчеркнул, что сейчас реальная проблема в оккупационной армии именно с дефицитом военной техники.
В то же время он отметил, что в Украине понемногу "раскачивается" мобилизация, но пока она в разы меньше.
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