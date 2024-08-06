За словами речника Нацгвардії Руслана Музичука, окупаційна армія РФ тривалий час безуспішно намагається форсувати мікрорайон Канал у Часовому Яру на Донеччині.
Головні тези:
- Окупаційна армія РФ намагається форсувати мікрорайон Канал у Часовому Яру, але ЗСУ успішно стримують просування ворога.
- Прогнози експертів свідчать про провал наступу російських окупантів у найближчими місяцями, через значні втрати та дефіцит військової техніки.
- Україна з поступовою мобілізацією та покращенням обороноздатності готується до перехідного моменту, коли зможе протистояти ворожому наступу.
- Активізація спроб штурму Часового Яру свідчить про відсутність успіхів російських окупантів у досягненні своїх цілей на Донеччині.
- Провал наступу російських військ може бути обумовлений втратами та дефіцитом військової техніки, що ставить під загрозу їх подальші дії в регіоні.
Що наразі відбувається у Часовому Яру
Він підкреслив, що російські окупанти проявляють активність не лише в цьому районі.
За його словами, підрозділи злочинної армії РФ також безуспішно намагаються просунутись в районах Кліщіївки та Андріївки.
Аналітик прогнозує провал поточного наступу армії РФ в Україні
На переконання ветерана розв’язаної Росією злочинної війни проти України, екскомандира роти батальйону "Айдар" Євген Дикого в ефірі 24 Каналу, поточний наступ російських окупантів в Україні триває вже понад 10 місяців і скоро має остаточно закінчитись провалом.
За прогнозом Дикого, ще щонайменше півроку злочинне військове керівництво країни-агресорки матиме змогу мобілізувати росіян на війну проти України.
Він зазначає, що за власний наступ окупаційна армія РФ платить страшними втратами.
За такої ситуації, як підкреслює Дикий, наступ російських окупантів неодмінно має провалитись.
При цьому він підкреслив, що наразі реальна проблема наразі в окупаційної армії саме з дефіцитом військової техніки.
Водночас, він зауважив, що в України потроху "розкачується" мобілізація, але поки що вона в рази менша.
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