За словами речника Нацгвардії Руслана Музичука, окупаційна армія РФ тривалий час безуспішно намагається форсувати мікрорайон Канал у Часовому Яру на Донеччині.

Що наразі відбувається у Часовому Яру

Тривалий час противник намагається форсувати Канал, саме цю ділянку фронту, скажімо так, аби використати її для подальшого просування. Тому що цей водний бар'єр досить ефективний для того, аби утримувати оборону. І наші гвардійці, зокрема Сили оборони, які виконують задачі в районі Часового Яру, роблять усе можливе для того, аби стримувати просування й, зокрема, не дозволяти ворогу накопичувати свої сили і просуватися саме на цій ділянці, - пояснює речник НГУ. Поширити

Він підкреслив, що російські окупанти проявляють активність не лише в цьому районі.

Військовий ЗСУ у Часовому Яру

За його словами, підрозділи злочинної армії РФ також безуспішно намагаються просунутись в районах Кліщіївки та Андріївки.

Бачимо, що справді активізація спроб штурмових дій противника відносно Часового Яру відмічається також і по флангах міста, - додає Музичук. Поширити

Аналітик прогнозує провал поточного наступу армії РФ в Україні

На переконання ветерана розв’язаної Росією злочинної війни проти України, екскомандира роти батальйону "Айдар" Євген Дикого в ефірі 24 Каналу, поточний наступ російських окупантів в Україні триває вже понад 10 місяців і скоро має остаточно закінчитись провалом.

За прогнозом Дикого, ще щонайменше півроку злочинне військове керівництво країни-агресорки матиме змогу мобілізувати росіян на війну проти України.

Грубо кажучи, в межах року, вони ще будуть, принаймні, затикати дірки. Це вже не про формування якихось нових ударних з'єднань. Цю історію ми нещодавно побачили. Вони спробували сформувати нове з'єднання для наступу на Харківщині. Як бачимо, у них нічого хорошого з цього не вийшло. Наступ виявився, в результаті, провальним. Зараз у них надзадача - це затикати дірки, тобто компенсувати втрати і продовжувати наступати, так як зараз, там, де це вдається, - пояснює експерт. Поширити

Він зазначає, що за власний наступ окупаційна армія РФ платить страшними втратами.

За такої ситуації, як підкреслює Дикий, наступ російських окупантів неодмінно має провалитись.

По-перше, такі втрати, як зараз, не можливо витримувати дуже довго. Навіть для росіян. Вони десять місяців уже несуть такі втрати. Ще місяць, два, три, але ніяк не півроку і не рік. Друге - це втрати бронетехніки і артилерії. От це ще більш критичний момент, - переконаний аналітик. Поширити

При цьому він підкреслив, що наразі реальна проблема наразі в окупаційної армії саме з дефіцитом військової техніки.

Це один з ключових факторів, чому точно зупинеться їхній наступ достатньо скоро. І це якраз той ключовий фактор, через який вони намагаються якраз нас дотиснути на перемир'я, - підкреслює Дикий. Поширити

Водночас, він зауважив, що в України потроху "розкачується" мобілізація, але поки що вона в рази менша.