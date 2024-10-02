Батальйон "Свобода" НГУ випалює позиції російських окупантів на Луганщині. Відео вражає

Воїни батальйону "Свобода" НГУ дронами спалили позиції армії РФ

Підрозділ БпЛА 3-го батальйону «Свобода» використовує нову систему для знищення ворога. Ефективні дії військових спалюють позиції противника разом з ним.

Люблю запах напалму вранці: палимо окупантів прямо з дронів, — йдеться в підписі під відео. Поширити

Як бачимо, у загарбників видався дійсно запальний ранок!

Батальйон "Свобода" НГУ: що відомо

Батальйон «Свобода» створений 24 лютого 2022 року на базі ДФТГ (добровольче формування територіальної громади) м. Києва «Свобода». Спочатку частина батальйону «Свобода» стояла на позиціях на столичній Оболоні, в Броварах, потім військове керівництво держави відправило бійців батальйону до Баришівки (Київська область), тут вони разом із Баришівською теробороною зачистили містечко та навколишні села.

Наступним завданням для особового складу батальйону «Свобода» стало звільнення Ірпеня. Бійці виганяли орків із Бучі, Гостомеля, брали полонених і трофейні БК.

Тоді Міністерство оборони України оцінило ефективність діяльності батальйону і запропонувало офіційно легалізуватися: з добровольчого формування перейти у військові силові структури. Спочатку було легалізовано дві роти батальйону «Свобода». Потім командування НГУ запропонувало створити вже на базі двох рот батальйон. Так «свободівці» увійшли до 4-ої бригади оперативного призначення НГУ.

Іноді не хочуть знати позивні

Боєць 3-го батальйону “Свобода” Бригади наступу НГУ “Рубіж” Владислав Первухін із позивним “Первак” відверто зізнається, що втрата побратимів — найскладніше під час війни. Своїми роздумами про біль втрат і страх смерті він поділився в інтерв'ю Online.UA.

За словами “Первака”, він пам'ятає моменти, коли лежав під обстрілами разом зі своїми побратимами та заливався сміхом, хоча усвідомлював, що просто зараз знаходиться на межі життя та смерті.