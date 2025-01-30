Операторы дронов Сил беспилотных систем уничтожили российскую РСЗО "Град" — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Операторы дронов Сил беспилотных систем уничтожили российскую РСЗО "Град" — видео

Силы беспилотных систем
Дрон
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Бойцы батальона Flying Skull Сил беспилотных систем точным ударом уничтожили российскую реактивную систему залпового огня "Град". Боевую работу воины запечатлели на видео.

Главные тезисы

  • Операторы батальона Flying Skull Сил беспилотных систем точным ударом уничтожили российскую РСЗО "Град", представлявшую угрозу для украинских боевиков и техники.
  • Военные операторы успешно нейтрализовали угрозу со стороны российских сил, превратив реактивную систему залпового огня "Град" в кучу разорванного металла.
  • Действия операторов беспилотных систем помогли украинским военным повысить безопасность на передовой и снизить возможные угрозы со стороны противника.

Операторы дронов СБС уничтожили российскую РСЗО "Град"

Как отметили военные, БМ-21 "Град" — это реактивная система залпового огня калибра 122 мм, что создает серьезную угрозу для наших людей, бронированной техники и позиций.

Но на этот раз огонь обернулся против самого врага.

Операторы батальона Flying Skull превратили эту установку в кучу разорванного металла. Там, где работают Силы беспилотных систем, оккупанты не стреляют — они пылают, — говорится в сообщении под видео.

Силы беспилотных систем поразили ЗРК "Бук-М3"

Операторы 412 полка "NEMESIS" обнаружили и нанесли удар по пусковой установке ЗРК "Бук-М3", сделали невозможным его дальнейшее использование.

Отмечается, что удар нанесен по комплексу противовоздушной обороны российских окупантов на одном из ключевых направлений.

Операторы 412 полка "NEMESIS" обнаружили и нанесли точный удар по пусковой установке ЗРК "Бук-М3", одному из ключевых элементов противовоздушной обороны врага. Этот комплекс способен уничтожать воздушные цели на высотах до 25 км и сопровождать их на расстоянии до 70 км. Стоимость полного комплекса составляет около 45 млн. дол.

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