Операторы дронов Сил беспилотных систем уничтожили российскую РСЗО "Град" — видео

Бойцы батальона Flying Skull Сил беспилотных систем точным ударом уничтожили российскую реактивную систему залпового огня "Град". Боевую работу воины запечатлели на видео.
Главные тезисы
- Операторы батальона Flying Skull Сил беспилотных систем точным ударом уничтожили российскую РСЗО "Град", представлявшую угрозу для украинских боевиков и техники.
- Военные операторы успешно нейтрализовали угрозу со стороны российских сил, превратив реактивную систему залпового огня "Град" в кучу разорванного металла.
- Действия операторов беспилотных систем помогли украинским военным повысить безопасность на передовой и снизить возможные угрозы со стороны противника.
Операторы дронов СБС уничтожили российскую РСЗО "Град"
Как отметили военные, БМ-21 "Град" — это реактивная система залпового огня калибра 122 мм, что создает серьезную угрозу для наших людей, бронированной техники и позиций.
Но на этот раз огонь обернулся против самого врага.
Силы беспилотных систем поразили ЗРК "Бук-М3"
Операторы 412 полка "NEMESIS" обнаружили и нанесли удар по пусковой установке ЗРК "Бук-М3", сделали невозможным его дальнейшее использование.
Отмечается, что удар нанесен по комплексу противовоздушной обороны российских окупантов на одном из ключевых направлений.
Операторы 412 полка "NEMESIS" обнаружили и нанесли точный удар по пусковой установке ЗРК "Бук-М3", одному из ключевых элементов противовоздушной обороны врага. Этот комплекс способен уничтожать воздушные цели на высотах до 25 км и сопровождать их на расстоянии до 70 км. Стоимость полного комплекса составляет около 45 млн. дол.
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