Операторы дронов Сил беспилотных систем уничтожили российскую РСЗО "Град" — видео

Операторы дронов СБС уничтожили российскую РСЗО "Град"

Как отметили военные, БМ-21 "Град" — это реактивная система залпового огня калибра 122 мм, что создает серьезную угрозу для наших людей, бронированной техники и позиций.

Но на этот раз огонь обернулся против самого врага.

Операторы батальона Flying Skull превратили эту установку в кучу разорванного металла. Там, где работают Силы беспилотных систем, оккупанты не стреляют — они пылают, — говорится в сообщении под видео. Поделиться

Силы беспилотных систем поразили ЗРК "Бук-М3"

Операторы 412 полка "NEMESIS" обнаружили и нанесли удар по пусковой установке ЗРК "Бук-М3", сделали невозможным его дальнейшее использование.

Отмечается, что удар нанесен по комплексу противовоздушной обороны российских окупантов на одном из ключевых направлений.