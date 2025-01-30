Оператори дронів Сил безпілотних систем знищили російську РСЗВ "Град" — відео

Бійці батальйону Flying Skull Сил безпілотних систем точним ударом знищили російську реактивну систему залпового вогню "Град". Бойову роботу воїни зафіксували на відео.
Головні тези:
- Оператори батальйону Flying Skull знищили російський РСЗВ Град, який становив серйозну загрозу для українських бойовиків та техніки.
- Дії операторів безпілотних систем дозволили українським військовим нейтралізувати загрозу з боку російських Сил.
Оператори дронів СБС знищили російський РСЗВ "Град"
Як зазначили військові, БМ-21 "Град" — це реактивна система залпового вогню калібру 122 мм, що створює серйозну загрозу для наших людей, броньованої техніки та позицій.
Але цього разу вогонь обернувся проти самого ворога.
Сили безпілотних систем уразили ЗРК "Бук-М3"
Оператори 412 полку "NEMESIS" виявили та завдали удару по пусковій установці ЗРК "Бук-М3", унеможливили його подальше використання.
Зазначається, що удар завдано по комплексу протиповітряної оборони російських окупантів на одному з ключових напрямків.
Оператори 412 полку "NEMESIS" виявили та завдали точного удару по пусковій установці ЗРК "Бук-М3", одному з ключових елементів протиповітряної оборони ворога. Цей комплекс здатний знищувати повітряні цілі на висотах до 25 км і супроводжувати їх на відстані до 70 км. Вартість повного комплексу складає близько 45 млн дол.
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