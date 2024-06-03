Бійці ССО "вполювали" російську РЛС "Каста-2Е2" — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Бійці ССО "вполювали" російську РЛС "Каста-2Е2" — відео

ССО
РЛС «Каста-2Е2»

Українські захисники вполювали та завдали удару по радіолокаційної станції окупантів "Каста". Подробицями та результатами роботи вони поділились в мережі.

Що відомо про атаку на російську РЛС «Каста-2Е2»

Оператори ССО під час аеророзвідки на одному з операційних напрямків виявили місце розміщення російської рухомої радіолокаційної станції "Каста-2Е2", — йдеться в повідомленні.

Як зазначають у Силах спецоперацій, дана модель РЛС вважається надсучасним озброєнням, яке призначене для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей, зокрема й тих, що літають на надмалих висотах.

Відомо, що вперше РЛС "Каста" зафіксували на території України у 2021 році на окупованій території Луганської області. За даними ССО, тоді росіяни завезли техніку для протидії ударним БПЛА.

Наші оператори завдали вогневого ураження по російський РЛС однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння ССО, — зазначають українські оборонці.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1270 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 7779 (+14) од;

  • бойових броньованих машин — 15002 (+22) од.;

  • артилерійських систем — 13280 (+47) од.;

  • РСЗВ — 1090 (+1) од.;

  • засоби ППО — 824 (+3) од.;

  • літаків — 357 од.;

  • гелікоптерів — 326 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10739 (+40) од.;

  • крилатих ракет — 2268 од.;

  • кораблів/катерів — 27 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 18159 (+67) од.;

  • спеціальної техніки — 2199 (+4) од.

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