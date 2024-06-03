Бійці ССО "вполювали" російську РЛС "Каста-2Е2" — відео

Українські захисники вполювали та завдали удару по радіолокаційної станції окупантів "Каста". Подробицями та результатами роботи вони поділились в мережі.

Що відомо про атаку на російську РЛС «Каста-2Е2»

Оператори ССО під час аеророзвідки на одному з операційних напрямків виявили місце розміщення російської рухомої радіолокаційної станції "Каста-2Е2", — йдеться в повідомленні. Поширити

Як зазначають у Силах спецоперацій, дана модель РЛС вважається надсучасним озброєнням, яке призначене для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей, зокрема й тих, що літають на надмалих висотах.

Відомо, що вперше РЛС "Каста" зафіксували на території України у 2021 році на окупованій території Луганської області. За даними ССО, тоді росіяни завезли техніку для протидії ударним БПЛА.

Наші оператори завдали вогневого ураження по російський РЛС однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння ССО, — зазначають українські оборонці. Поширити

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1270 російських загарбників, а з техніки знищено: