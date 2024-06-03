Бійці ССО "вполювали" російську РЛС "Каста-2Е2" — відео

Українські захисники вполювали та завдали удару по радіолокаційної станції окупантів "Каста". Подробицями та результатами роботи вони поділились в мережі.
Що відомо про атаку на російську РЛС «Каста-2Е2»
Як зазначають у Силах спецоперацій, дана модель РЛС вважається надсучасним озброєнням, яке призначене для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей, зокрема й тих, що літають на надмалих висотах.
Відомо, що вперше РЛС "Каста" зафіксували на території України у 2021 році на окупованій території Луганської області. За даними ССО, тоді росіяни завезли техніку для протидії ударним БПЛА.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1270 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 7779 (+14) од;
бойових броньованих машин — 15002 (+22) од.;
артилерійських систем — 13280 (+47) од.;
РСЗВ — 1090 (+1) од.;
засоби ППО — 824 (+3) од.;
літаків — 357 од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10739 (+40) од.;
крилатих ракет — 2268 од.;
кораблів/катерів — 27 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 18159 (+67) од.;
спеціальної техніки — 2199 (+4) од.
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