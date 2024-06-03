Бойцы ССО "провели охоту" на российскую РЛС "Каста-2Е2" — видео

Украинские защитники охотились и нанесли удар по радиолокационной станции окупантов "Каста". Подробностями и результатами работы они поделились в сети.

Что известно об атаке на российскую РЛС «Каста-2Е2»

Операторы ССО во время аэроразведки на одном из операционных направлений обнаружили место размещения российской радиолокационной подвижной станции "Каста-2Е2", — говорится в сообщении. Поделиться

Как отмечают в Силах спецопераций, данная модель РЛС считается сверхсовременным вооружением, предназначенным для контроля воздушного пространства, определения координат и распознавания воздушных целей, в том числе и летающих на сверхмалых высотах.

Известно, что впервые РЛС Каста зафиксировали на территории Украины в 2021 году на оккупированной территории Луганской области. По данным ССО, тогда россияне завезли технику для противодействия ударным БПЛА.

Наши операторы нанесли огненное поражение по российскому РЛС одной из новейших разработок, поступившей на вооружение ССО, — отмечают украинские защитники. Поделиться

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1270 российских захватчиков, а по технике уничтожено: