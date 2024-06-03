Бойцы ССО "провели охоту" на российскую РЛС "Каста-2Е2" — видео

Украинские защитники охотились и нанесли удар по радиолокационной станции окупантов "Каста". Подробностями и результатами работы они поделились в сети.
Что известно об атаке на российскую РЛС «Каста-2Е2»
Как отмечают в Силах спецопераций, данная модель РЛС считается сверхсовременным вооружением, предназначенным для контроля воздушного пространства, определения координат и распознавания воздушных целей, в том числе и летающих на сверхмалых высотах.
Известно, что впервые РЛС Каста зафиксировали на территории Украины в 2021 году на оккупированной территории Луганской области. По данным ССО, тогда россияне завезли технику для противодействия ударным БПЛА.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1270 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 7779 (+14) ед;
боевых бронированных машин — 15002 (+22) ед;
артиллерийских систем — 13280 (+47) ед;
РСЗО — 1090 (+1) ед;
средства ПВО — 824 (+3) ед;
самолетов — 357 ед.;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 10739 (+40) ед;
крылатых ракет — 2268 ед.;
кораблей/катеров — 27 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 18159 (+67) ед;
специальной техники — 2199 (+4) ед.
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