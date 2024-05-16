Бійці "Хартії" відбили штурм військ РФ у районі Липців на Харківщині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Бійці "Хартії" відбили штурм військ РФ у районі Липців на Харківщині — відео

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Джерело:  Хартія 97

Бійці "Хартії" з підрозділом бригади "Рубіж" відбили ворожий штурм у районі Липців на Харківщині.

Що відомо про бої у районі Липців на Харківщині

Оператори БпЛА "Хартії" помітили десяток ворогів, які висунулися у напрямку Липців. По противнику відкрили вогонь зі стрілецької зброї, артилерії та ударних дронів. росіяни почали тікати, та ще й "засвітили" свої додаткові сили, які мали підсилити штурмові групи. Бійці "Хартії" та бригади "Рубіж" вдарили з РСЗВ по зосередженню ворожої піхоти. Загалом було знищено щонайменше 8 ворогів. Росіяни відійшли, — говориться у повідомленні.

"Хартія" повідомляє, що 13 бригада НГУ оперативно долучилася до бойового завдання на Харківському напрямку. Бійці "Хартії" працюють там з підрозділом бригади "Рубіж".

Що відомо про втрати армії РФ

Загальні ворожі втрати від початку повномасштабної війни складають:

  • особового складу — близько 488460 (+1520) осіб;

  • танків — 7529 (+19) од;

  • бойових броньованих машин  — 14538 (+30) од;

  • артилерійських систем / artillery systems — 12565 (+27) од;

  • РСЗВ / MLRS — 1070 (+0) од;

  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 798 (+0) од;

  • літаків / aircraft — 351 (+0) од;

  • гелікоптерів / helicopters — 325 (+0) од;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 10028 (+13);

  • крилаті ракети / cruise missiles — 2200 (+1);

  • кораблі /катери / warships / boats — 26 (+0) од;

  • підводні човни / submarines — 1 (+0) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 17048 (+93) од;

  • спеціальна техніка / special equipment — 2062 (+1);

З початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії орієнтовно складають 488 460 окупантів.

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