Бійці "Хартії" відбили штурм військ РФ у районі Липців на Харківщині — відео

Оператори БпЛА "Хартії" помітили десяток ворогів, які висунулися у напрямку Липців. По противнику відкрили вогонь зі стрілецької зброї, артилерії та ударних дронів. росіяни почали тікати, та ще й "засвітили" свої додаткові сили, які мали підсилити штурмові групи. Бійці "Хартії" та бригади "Рубіж" вдарили з РСЗВ по зосередженню ворожої піхоти. Загалом було знищено щонайменше 8 ворогів. Росіяни відійшли, — говориться у повідомленні.