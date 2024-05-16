Бійці "Хартії" відбили штурм військ РФ у районі Липців на Харківщині — відео

Бійці "Хартії" з підрозділом бригади "Рубіж" відбили ворожий штурм у районі Липців на Харківщині.
Що відомо про бої у районі Липців на Харківщині
"Хартія" повідомляє, що 13 бригада НГУ оперативно долучилася до бойового завдання на Харківському напрямку. Бійці "Хартії" працюють там з підрозділом бригади "Рубіж".
Що відомо про втрати армії РФ
Загальні ворожі втрати від початку повномасштабної війни складають:
особового складу — близько 488460 (+1520) осіб;
танків — 7529 (+19) од;
бойових броньованих машин — 14538 (+30) од;
артилерійських систем / artillery systems — 12565 (+27) од;
РСЗВ / MLRS — 1070 (+0) од;
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 798 (+0) од;
літаків / aircraft — 351 (+0) од;
гелікоптерів / helicopters — 325 (+0) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 10028 (+13);
крилаті ракети / cruise missiles — 2200 (+1);
кораблі /катери / warships / boats — 26 (+0) од;
підводні човни / submarines — 1 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 17048 (+93) од;
спеціальна техніка / special equipment — 2062 (+1);
З початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії орієнтовно складають 488 460 окупантів.
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