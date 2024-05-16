Бойцы "Хартии" отразили штурм войск РФ в районе Липцев в Харьковской области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы "Хартии" отразили штурм войск РФ в районе Липцев в Харьковской области — видео

всу
Читати українською
Источник:  Хартыя 97

Бойцы "Хартии" с подразделением бригады "Рубеж" отразили вражеский штурм в районе Липцев в Харьковской области.

Что известно о боях в районе Липцев Харьковской области

Операторы БПЛА "Хартии" заметили десяток врагов, выдвинувшихся в направлении Липцев. По противнику открыли огонь из стрелкового оружия, артиллерии и ударных дронов. россияне начали бежать, да еще и "засветили" свои дополнительные силы, которые должны были усилить штурмовые группы. Бойцы "Хартии" и бригады "Рубеж" ударили из РСЗО по сосредоточению вражеской пехоты. В общей сложности было уничтожено по меньшей мере 8 врагов. Россияне отошли, — говорится в сообщении.

"Хартия" сообщает, что 13-я бригада НГУ оперативно присоединилась к боевому заданию на Харьковском направлении. Бойцы "Хартии" работают там с подразделением бригады "Рубеж".

Что известно о потерях армии РФ

Общие вражеские потери с начала полномасштабной войны составляют:

  • личного состава — около 488460 (+1520) человек;

  • танков — 7529 (+19) ед;

  • боевых бронированных машин — 14538 (+30) ед;

  • артиллерийских систем / artillery systems — 12565 (+27) ед;

  • РСЗО/MLRS — 1070 (+0) ед;

  • средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems — 798 (+0) ед;

  • самолетов/aircraft — 351 (+0) ед;

  • вертолетов / helicopters — 325 (+0) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level — 10028 (+13);

  • крылатые ракеты / cruise missiles — 2200 (+1);

  • корабли /катера/warships/boats — 26 (+0) ед;

  • подводные лодки / submarines — 1 (+0) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн/vehicles and fuel tanks — 17048 (+93) ед;

  • специальная техника / special equipment — 2062 (+1);

С начала полномасштабного вторжения утраты русской армии ориентировочно составляют 488 460 окупантов.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ атаковали российскую секретную базу в Крыму и ликвидировали командира — источники
ракетная атака
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В течение суток ВСУ ликвидировали более 1400 военных армий РФ
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ за сутки ликвидировали более 1500 оккупантов и 14 танков
Генштаб ВСУ
Арта

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?