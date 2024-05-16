Бойцы "Хартии" отразили штурм войск РФ в районе Липцев в Харьковской области — видео

Операторы БПЛА "Хартии" заметили десяток врагов, выдвинувшихся в направлении Липцев. По противнику открыли огонь из стрелкового оружия, артиллерии и ударных дронов. россияне начали бежать, да еще и "засветили" свои дополнительные силы, которые должны были усилить штурмовые группы. Бойцы "Хартии" и бригады "Рубеж" ударили из РСЗО по сосредоточению вражеской пехоты. В общей сложности было уничтожено по меньшей мере 8 врагов. Россияне отошли, — говорится в сообщении.