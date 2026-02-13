"Бійка" Тома Круза і Бреда Пітта шокувала мережу — відео

Користувачі мережі активно обговорюють нове ШІ-відео, в якому зірки Голлівуду Том Круз і Бред Пітт нещадвно колотять один одного. Цей вірусний ролик створив інструмент генерації відео Seedance 2.0 від компанії ByteDance. Він привернув увагу мільйонів людей з різних куточків світу.

ШІ-відео виходять на новий рівень

AI-ролик, у якому цифрові клони Тома Круза та Бреда Пітта б’ються на даху, за лічені години підкорив мережу, адже більшість людей спочатку не зрозуміли, що це відео створив ШІ.

Тобто фанати повірили, що це сцена з якогось нового фільму, де знімаються зірки Голлівуду:

О Боже! Я думав, що це дійсно вони, поки не прочитав коментарі!;

Що відбувається? ШІ виходить за усі можливі межі…;

А Круз і Пітт знають, що вони так пристрасно побилися?)));

Шок! Наш світ уже не врятувати — його захоплює штучний інтелект;

Мені здається, скоро Том і Бред втратять роботу, як і всі ініші їхні колеги;

А я думав, що гірше вже не буде… Буде!;

Зупиніть хтось ШІ і тих, хто його вдосконалює!

Своє обурення вирішив не приховувати й сценарист фільмів "Дедпул" Ретт Різ.

На його переконання, ШІ дійсно може знищити Голлівуд: