"Драка" Тома Круза и Брэда Питта шокировала сеть — видео

ШИ-видео выходят на новый уровень
Источник:  online.ua

Пользователи сети активно обсуждают новое ИИ-видео, в котором звезды Голливуда Том Круз и Брэд Питт беспощадно колотят друг друга. Этот вирусный ролик создал инструмент генерации видео Seedance 2.0 от компании ByteDance. Он привлек внимание миллионов людей из разных уголков мира.

  • Все чаще пользователи соцсетей не могут отличить ИИ-ролики от видео, в которых фигурируют реальные люди.
  • В Голливуде уже паникуют из-за таких опасных тенденций.

ШИ-видео выходят на новый уровень

AI-ролик, в котором цифровые клоны Тома Круза и Брэда Питта сражаются на крыше, за считанные часы покорил сеть, ведь большинство людей поначалу не поняли, что это видео создал ИИ.

То есть фанаты поверили, что это сцена из какого-то нового фильма, где снимаются звезды Голливуда:

  • О Боже! Я думал, что это действительно они, пока не прочел комментарии!;

  • Что происходит? ИИ выходит за все возможные пределы…;

  • А Круз и Питт знают, что они так страстно подрались?)));

  • Шок! Наш мир уже не спасти — его порабощает искусственный интеллект;

  • Мне кажется, скоро Том и Брэд лишатся работы, как и все остальные их коллеги;

  • А я думал, что хуже уже не будет… Будет!;

  • Остановите кто-то ИИ и тех, кто его совершенствует!

Свое возмущение решил не скрывать и сценарист фильмов "Дедпул" Рэтт Риз.

По его убеждению, ИИ действительно может уничтожить Голливуд:

Мне неприятно это говорить, но, вероятно, для нас все кончено. Совсем скоро один человек сможет сесть за компьютер и создать фильм, не отличающийся от того, что сейчас выпускает Голливуд.

