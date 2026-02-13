"Драка" Тома Круза и Брэда Питта шокировала сеть — видео

Пользователи сети активно обсуждают новое ИИ-видео, в котором звезды Голливуда Том Круз и Брэд Питт беспощадно колотят друг друга. Этот вирусный ролик создал инструмент генерации видео Seedance 2.0 от компании ByteDance. Он привлек внимание миллионов людей из разных уголков мира.
Главные тезисы
- Все чаще пользователи соцсетей не могут отличить ИИ-ролики от видео, в которых фигурируют реальные люди.
- В Голливуде уже паникуют из-за таких опасных тенденций.
ШИ-видео выходят на новый уровень
AI-ролик, в котором цифровые клоны Тома Круза и Брэда Питта сражаются на крыше, за считанные часы покорил сеть, ведь большинство людей поначалу не поняли, что это видео создал ИИ.
То есть фанаты поверили, что это сцена из какого-то нового фильма, где снимаются звезды Голливуда:
О Боже! Я думал, что это действительно они, пока не прочел комментарии!;
Что происходит? ИИ выходит за все возможные пределы…;
А Круз и Питт знают, что они так страстно подрались?)));
Шок! Наш мир уже не спасти — его порабощает искусственный интеллект;
Мне кажется, скоро Том и Брэд лишатся работы, как и все остальные их коллеги;
А я думал, что хуже уже не будет… Будет!;
Остановите кто-то ИИ и тех, кто его совершенствует!
Свое возмущение решил не скрывать и сценарист фильмов "Дедпул" Рэтт Риз.
По его убеждению, ИИ действительно может уничтожить Голливуд:
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-