Bild дізналося про новий план Німеччини щодо України

Як вдалося з'ясувати німецьким журналістам, у бюджет ФРН на наступний рік мають намір включити додаткові 4 мільярди євро на військову допомогу для України.

Україна може отримати від Німеччини масштабну допомогу

Згідно з даними видання Bild, яке посилається на своїх інсайдерів в Міноборони ФРН, такої домовленості вдалося досягти коаліційним партіям.

Окрім того, наголошується, що наступного тижня Бюджетний комітет Бундестагу офіційно прийме рішення про додаткові 4 млрд євро фінансування для України.

Що важливо розуміти, спочатку міністр фінансів Крістіан Лінднер передбачив у федеральному бюджеті на 2024 рік лише чотири 4 млрд євро на військову допомогу Києву.

Однак майже всі ці гроші були передбачені на вже обіцяні проєкти підтримки, у той час, як на нову допомогу у Міністерства оборони Німеччини залишалося лише 120 мільйонів євро, - йдеться в повідомленні. Поширити

За словами журналістів, у Міноборони ФРН висловили своє невдоволення та почали вимагати виділити додаткові 5 мільярдів євро під час поточних бюджетних переговорів.

В результаті вдалося домовитися про додання у бюджет на наступний рік ще 4 млрд євро для підтримки українського народу.

Редакція видання звертає увагу на те, що для нашої країни це означає більше зброї та боєприпасів в оборонній війні проти Росії.

Ба більше, наголошується, що Міноборони ФРН дозволять витратити 2 млрд євро як так звані асигнування на зобов'язання щодо довгострокових контрактів на постачання озброєнь.

Що відомо про останній пакет військової допомоги для України від Німеччини

27 жовтня офіційно стало відомо, що Берлін передає Україні новий пакет військової допомоги, у який увійшли, зокрема, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси і БТР.

У новому пакеті допомоги Німеччина передала Україні: