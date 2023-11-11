Bild узнала о новом плане Германии касательно Украины

Как удалось выяснить немецким журналистам, в бюджет ФРГ на следующий год намерены включить дополнительные 4 миллиарда евро на военную помощь для Украины.

Украина может получить от Германии масштабную помощь

Согласно данным издания Bild, которое ссылается на своих инсайдеров в Минобороны ФРГ, такой договоренности удалось достичь коалиционным партиям.

Кроме того, сообщается, что на следующей неделе Бюджетный комитет Бундестага официально примет решение о дополнительных 4 млрд евро финансировании для Украины.

Что важно понимать, первоначально министр финансов Кристиан Линднер предусмотрел в федеральном бюджете на 2024 год всего четыре 4 млрд евро на военную помощь Киеву.

Однако почти все эти деньги были предусмотрены на уже обещанные проекты поддержки, в то время как на новую помощь у Министерства обороны Германии оставалось всего 120 миллионов евро, - сказано в сообщении. Поделиться

По словам журналистов, в Минобороны ФРГ выразили свое недовольство и потребовали выделить дополнительные 5 миллиардов евро во время текущих бюджетных переговоров.

В результате удалось договориться о добавлении в бюджет на следующий год еще 4 млрд. евро для поддержки украинского народа.

Редакция издания обращает внимание на то, что для нашей страны это означает больше оружия и боеприпасов в оборонной войне против России.

Более того, указано, что Минобороны ФРГ позволят потратить 2 млрд евро как так называемые ассигнования на обязательства по долгосрочным контрактам на поставку вооружений.

Что известно о последнем пакете военной помощи для Украины от Германии

27 октября официально стало известно, что Берлин передает Украине новый пакет военной помощи, в который вошли средства противовоздушной обороны, боеприпасы и БТР.

В новом пакете помощи Германия передала: