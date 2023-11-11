Bild узнала о новом плане Германии касательно Украины

Как удалось выяснить немецким журналистам, в бюджет ФРГ на следующий год намерены включить дополнительные 4 миллиарда евро на военную помощь для Украины.
Украина может получить от Германии масштабную помощь
Согласно данным издания Bild, которое ссылается на своих инсайдеров в Минобороны ФРГ, такой договоренности удалось достичь коалиционным партиям.
Кроме того, сообщается, что на следующей неделе Бюджетный комитет Бундестага официально примет решение о дополнительных 4 млрд евро финансировании для Украины.
Что важно понимать, первоначально министр финансов Кристиан Линднер предусмотрел в федеральном бюджете на 2024 год всего четыре 4 млрд евро на военную помощь Киеву.
По словам журналистов, в Минобороны ФРГ выразили свое недовольство и потребовали выделить дополнительные 5 миллиардов евро во время текущих бюджетных переговоров.
В результате удалось договориться о добавлении в бюджет на следующий год еще 4 млрд. евро для поддержки украинского народа.
Редакция издания обращает внимание на то, что для нашей страны это означает больше оружия и боеприпасов в оборонной войне против России.
Более того, указано, что Минобороны ФРГ позволят потратить 2 млрд евро как так называемые ассигнования на обязательства по долгосрочным контрактам на поставку вооружений.
Что известно о последнем пакете военной помощи для Украины от Германии
27 октября официально стало известно, что Берлин передает Украине новый пакет военной помощи, в который вошли средства противовоздушной обороны, боеприпасы и БТР.
В новом пакете помощи Германия передала:
четыре бронетранспортера;
систему противовоздушной обороны среднего действия IRIS-T;
ракеты для комплексов IRIS-T SLS;
радар для TRML-4D;
боеприпасы для реактивных систем залпового огня MARS II;
восемь разведывательных беспилотников VECTOR;
четыре радара GO12;
пять надводных беспилотников;
шесть автомобилей пограничной службы;
10 тысяч защитных очков;
четыре седельных тягача 8x8 и четыре полуприцепа;
155-мм боеприпас.
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