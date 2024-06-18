Біля берегів Італії сталися корабельні аварії. Є загиблі та зниклі безвісти

64 людини зникли безвісти у морі після корабельної аварії біля південного узбережжя Італії 17 червня, тоді як 11 були врятовані і доставлені на берег в місто Калабрія.
Головні тези:
- До пошуково-рятувальних операцій приєдналися Європейське агентство Frontex та італійські морські сили.
- Поблизу Італії сталася ще одна трагедія біля острова Лампедуза, де загинуло 10 людей.
- Екіпаж урятував 51 людину з човна, що почав тонути біля Лампедузи.
- Після корабельних інцидентів важливо підняти питання безпеки перевезення мігрантів через Середземне море.
Поблизу Італії загорівся і перекинувся човен
Біля південного узбережжя Італії сталася трагедія — в результаті корабельної аварії зникли безвісти шістдесят чотири людини. Лише одинадцять осіб вдалося врятувати та доставити на берег у калабрійське місто Роччелла-Хоніка.
Згідно з інформацією, наданою агентствами ООН, човен, який відплив з Туреччини вісьмома днями раніше, загорівся і перекинувся.
Пошуково-рятувальна операція розпочалася після сигналу лиха, отриманого від французького катера. Інцидент стався у прикордонній зоні, де Греція та Італія проводять пошуково-рятувальні операції. Вцілілі та зниклі безвісти прибули з Ірану, Сирії та Іраку.
Італійський морський рятувально-координаційний центр негайно направив до місця події два торгових судна, що пропливали неподалік. Також до операції долучилися сили Європейського агентства прикордонної та берегової охорони Frontex.
Врятованих доставили до калабрійського порту Роччелла-Хоніка, де їх висадили на берег і передали під опіку медичного персоналу. Невдовзі після цього один з мігрантів помер.
Через корабельний інцидент біля острова Лампедуза загинуло 10 осіб
Інша корабельна аварія сталася біля крихітного італійського острова Лампедуза.
Під час корабельного інциденту команда судна Resqship "Надір" виявила 61 особу на дерев'яному човні, заповненому водою. Екіпажу вдалося евакуювати 51 людину, двоє з яких були непритомні. Десятеро загиблих були виявлені на затопленій водою нижній палубі човна.
Про це повідомила німецька рятувальна група Resqship у соціальній мережі X (колишній Twitter).
CN: Tod— Seebrücke (@_Seebruecke_) June 17, 2024
Die #Nadir von @resqship ist aktuell im Dauereinsatz. Am Wochenende fand sie zwei von @alarm_phone gemeldete Seenotfälle und konnte die Menschen u.a. mit Rettungsmitteln versorgen, bis die italienische Küstenwache übernahm. pic.twitter.com/35z9I1af6o
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