У Польщі стався вибух на оборонному заводі — є загиблі
Категорія
Події
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У Польщі стався вибух на оборонному заводі — є загиблі

Польща
Джерело:  RMF 24

10 червня у Свєнтокшиському воєводстві на півдні Польщі стався вибух і пожежа на заводі з виробництва боєприпасів.

Головні тези:

  • Поліція та прокуратура встановлюють причини та обставини вибуху і пожежі на заводі Mesko у Польщі.
  • Державне інформаційне агентство Польщі стало жертвою хакерської атаки, під час якої намагалися поширити недостовірну інформацію про мобілізацію поляків на війну з Росією.
  • У Польщі арештували трьох осіб — двох білорусів та поляка — за підозрою у підготовці диверсій за завданням російської розвідки.
  • Спецслужби виявили, що затримані намагалися підпалити об'єкти у Гданську, Гдині та Марках за кошти РФ.

У результаті вибуху на заводі у Польщі є загиблі та поранені

У результаті вибуху, що пролунав близько 11-ї години, загинув 59-річний працівник заводу, ще один дістав поранення.

 Вибух стався у нещодавно збудованому центрі ракетного палива.

У нас стався вибух в центрі ракетного палива, який був введений в експлуатацію кілька років тому, — повідомила директорка заводу Mesko Елжбета Сренявська.

За її словами, зараз на заводі з’ясовують причини надзвичайної ситуації. Вона додала, що центр є сучасним, там всюди є відеомоніторинг.

У місцевій поліції повідомили, що під наглядом прокуратури з’ясовуватимуться усі обставини і причини вибуху і пожежі.

У Польщі заарештували диверсантів РФ

В кінці травня у Польщі правоохоронці арештували трьох осіб — двох білорусів і поляка — за підозрою у підготовці диверсій за завданням російської розвідки.

За даними свідства, вони планували підпал торгових центрів, ресторанів і будівельних складів.

За інформацією видання, затримані намагалися підпалити один об’єкт у Гданську та підпалили ще два: у Гдині та Марках під Варшавою.

Згідно з висновками Агентства внутрішньої безпеки та Національної прокуратури, вони зробили це за гроші — з розрахунку 10 тис. євро за один об'єкт. 

Також Державне інформаційне агентство Польщі PAP зазнало хакерської атаки.

На його сайті двічі з'явилася новина про мобілізацію поляків на війну з Росією.

Новину намагалися розмістити на сайті: о 14.00 та 14.20. Щоразу вона оперативно віддалялася співробітниками агентства.

У тексті йшлося про нібито підписаний прем'єр-міністром країни указ про мобілізацію 200 тисяч осіб та відправлення їх на український фронт.

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