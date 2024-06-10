У Польщі стався вибух на оборонному заводі — є загиблі

10 червня у Свєнтокшиському воєводстві на півдні Польщі стався вибух і пожежа на заводі з виробництва боєприпасів.
Головні тези:
- Поліція та прокуратура встановлюють причини та обставини вибуху і пожежі на заводі Mesko у Польщі.
- Державне інформаційне агентство Польщі стало жертвою хакерської атаки, під час якої намагалися поширити недостовірну інформацію про мобілізацію поляків на війну з Росією.
- У Польщі арештували трьох осіб — двох білорусів та поляка — за підозрою у підготовці диверсій за завданням російської розвідки.
- Спецслужби виявили, що затримані намагалися підпалити об'єкти у Гданську, Гдині та Марках за кошти РФ.
У результаті вибуху на заводі у Польщі є загиблі та поранені
У результаті вибуху, що пролунав близько 11-ї години, загинув 59-річний працівник заводу, ще один дістав поранення.
Вибух стався у нещодавно збудованому центрі ракетного палива.
За її словами, зараз на заводі з’ясовують причини надзвичайної ситуації. Вона додала, що центр є сучасним, там всюди є відеомоніторинг.
У місцевій поліції повідомили, що під наглядом прокуратури з’ясовуватимуться усі обставини і причини вибуху і пожежі.
У Польщі заарештували диверсантів РФ
В кінці травня у Польщі правоохоронці арештували трьох осіб — двох білорусів і поляка — за підозрою у підготовці диверсій за завданням російської розвідки.
За даними свідства, вони планували підпал торгових центрів, ресторанів і будівельних складів.
За інформацією видання, затримані намагалися підпалити один об’єкт у Гданську та підпалили ще два: у Гдині та Марках під Варшавою.
Згідно з висновками Агентства внутрішньої безпеки та Національної прокуратури, вони зробили це за гроші — з розрахунку 10 тис. євро за один об'єкт.
Також Державне інформаційне агентство Польщі PAP зазнало хакерської атаки.
На його сайті двічі з'явилася новина про мобілізацію поляків на війну з Росією.
Новину намагалися розмістити на сайті: о 14.00 та 14.20. Щоразу вона оперативно віддалялася співробітниками агентства.
У тексті йшлося про нібито підписаний прем'єр-міністром країни указ про мобілізацію 200 тисяч осіб та відправлення їх на український фронт.
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