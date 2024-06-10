В Польше произошел взрыв на оборонном заводе — есть погибшие

10 июня в Свентокшиском воеводстве на юге Польши произошел взрыв и пожар на заводе по производству боеприпасов.

В результате взрыва на заводе в Польше есть погибшие и раненые

В результате взрыва, раздавшегося около 11 часов, погиб 59-летний работник завода, еще один получил ранение.

Взрыв произошел в недавно построенном центре ракетного топлива.

У нас произошел взрыв в центре ракетного топлива, который был введен в эксплуатацию несколько лет назад, — сообщила директор завода Mesko Элжбета Сренявская. Поделиться

По ее словам, сейчас на заводе выясняются причины чрезвычайной ситуации. Она добавила, что центр современный, там везде есть видеомониторинг.

В местной полиции сообщили, что под наблюдением прокуратуры будут выясняться все обстоятельства и причины взрыва и пожара.

В Польше арестовали диверсантов РФ

В конце мая в Польше правоохранители арестовали трех человек - двух белорусов и поляка - по подозрению в подготовке диверсий по заданию российской разведки.

По данным свидетельства, они планировали поджог торговых центров, ресторанов и строительных складов.

По информации издания, задержанные пытались поджечь один объект в Гданьске и подожгли еще два: в Гдыне и Марках под Варшавой.

Согласно выводам Агентства внутренней безопасности и Национальной прокуратуры, они сделали это за деньги из расчета 10 тыс. евро за один объект.

Также Государственное информационное агентство Польши PAP подверглось хакерской атаке.

На его сайте дважды появилась новость о мобилизации поляков на войну с Россией.

Новость пытались разместить на сайте: в 14:00 и 14:20. Каждый раз она оперативно удалялась сотрудниками агентства.