В Польше произошел взрыв на оборонном заводе — есть погибшие

10 июня в Свентокшиском воеводстве на юге Польши произошел взрыв и пожар на заводе по производству боеприпасов.
Главные тезисы
- Полиция и прокуратура установили причины и обстоятельства взрыва и пожара на заводе Mesko в Польше.
- Государственное информационное агентство Польши явилось жертвой хакерской атаки, во время которой пытались распространить недостоверную информацию о мобилизации поляков на войну с Россией.
- В Польше арестованы три человека — два белоруса и поляк — по подозрению в подготовке диверсий по заданию российской разведки.
- Спецслужбы обнаружили, что задержанные пытались поджечь объекты в Гданьске, Гдыне и Марках на средства РФ.
В результате взрыва на заводе в Польше есть погибшие и раненые
В результате взрыва, раздавшегося около 11 часов, погиб 59-летний работник завода, еще один получил ранение.
Взрыв произошел в недавно построенном центре ракетного топлива.
По ее словам, сейчас на заводе выясняются причины чрезвычайной ситуации. Она добавила, что центр современный, там везде есть видеомониторинг.
В местной полиции сообщили, что под наблюдением прокуратуры будут выясняться все обстоятельства и причины взрыва и пожара.
В Польше арестовали диверсантов РФ
В конце мая в Польше правоохранители арестовали трех человек - двух белорусов и поляка - по подозрению в подготовке диверсий по заданию российской разведки.
По данным свидетельства, они планировали поджог торговых центров, ресторанов и строительных складов.
По информации издания, задержанные пытались поджечь один объект в Гданьске и подожгли еще два: в Гдыне и Марках под Варшавой.
Согласно выводам Агентства внутренней безопасности и Национальной прокуратуры, они сделали это за деньги из расчета 10 тыс. евро за один объект.
Также Государственное информационное агентство Польши PAP подверглось хакерской атаке.
На его сайте дважды появилась новость о мобилизации поляков на войну с Россией.
Новость пытались разместить на сайте: в 14:00 и 14:20. Каждый раз она оперативно удалялась сотрудниками агентства.
В тексте речь шла о якобы подписанном премьер-министром страны указе о мобилизации 200 тысяч человек и отправке их на украинский фронт.
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