В Польше произошел взрыв на оборонном заводе — есть погибшие
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Польше произошел взрыв на оборонном заводе — есть погибшие

Польша
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Источник:  RMF 24

10 июня в Свентокшиском воеводстве на юге Польши произошел взрыв и пожар на заводе по производству боеприпасов.

Главные тезисы

  • Полиция и прокуратура установили причины и обстоятельства взрыва и пожара на заводе Mesko в Польше.
  • Государственное информационное агентство Польши явилось жертвой хакерской атаки, во время которой пытались распространить недостоверную информацию о мобилизации поляков на войну с Россией.
  • В Польше арестованы три человека — два белоруса и поляк — по подозрению в подготовке диверсий по заданию российской разведки.
  • Спецслужбы обнаружили, что задержанные пытались поджечь объекты в Гданьске, Гдыне и Марках на средства РФ.

В результате взрыва на заводе в Польше есть погибшие и раненые

В результате взрыва, раздавшегося около 11 часов, погиб 59-летний работник завода, еще один получил ранение.

Взрыв произошел в недавно построенном центре ракетного топлива.

У нас произошел взрыв в центре ракетного топлива, который был введен в эксплуатацию несколько лет назад, — сообщила директор завода Mesko Элжбета Сренявская.

По ее словам, сейчас на заводе выясняются причины чрезвычайной ситуации. Она добавила, что центр современный, там везде есть видеомониторинг.

В местной полиции сообщили, что под наблюдением прокуратуры будут выясняться все обстоятельства и причины взрыва и пожара.

В Польше арестовали диверсантов РФ

В конце мая в Польше правоохранители арестовали трех человек - двух белорусов и поляка - по подозрению в подготовке диверсий по заданию российской разведки.

По данным свидетельства, они планировали поджог торговых центров, ресторанов и строительных складов.

По информации издания, задержанные пытались поджечь один объект в Гданьске и подожгли еще два: в Гдыне и Марках под Варшавой.

Согласно выводам Агентства внутренней безопасности и Национальной прокуратуры, они сделали это за деньги из расчета 10 тыс. евро за один объект.

Также Государственное информационное агентство Польши PAP подверглось хакерской атаке.

На его сайте дважды появилась новость о мобилизации поляков на войну с Россией.

Новость пытались разместить на сайте: в 14:00 и 14:20. Каждый раз она оперативно удалялась сотрудниками агентства.

В тексте речь шла о якобы подписанном премьер-министром страны указе о мобилизации 200 тысяч человек и отправке их на украинский фронт.

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