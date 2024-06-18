У берегов Италии произошли кораблекрушение. Есть погибшие и пропавшие без вести

64 человека пропали без вести в море после кораблекрушения у южного побережья Италии 17 июня, тогда как 11 были спасены и доставлены на берег в город Калабрия.

Вблизи Италии загорелась и опрокинулась лодка

У южного побережья Италии произошла трагедия — в результате кораблекрушения пропали без вести шестьдесят четыре человека. Лишь одиннадцать человек удалось спасти и доставить на берег в калабрийский город Роччелла-Хоника.

Согласно информации, предоставленной агентствами ООН, лодка, которая отплыла из Турции восемью днями ранее, загорелась и перевернулась.

Поисково-спасательная операция началась после сигнала бедствия, полученного от французского катера. Инцидент произошел в приграничной зоне, где Греция и Италия проводят поисково-спасательные операции. Уцелевшие и пропавшие без вести прибыли из Ирана, Сирии и Ирака.

Итальянский морской спасательно-координационный центр немедленно направил к месту происшествия проплывавшие неподалеку два торговых судна. К операции присоединились силы Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex.

Спасенных доставили в калабрийский порт Роччелла-Хоника, где их взорвали на берег и передали под опеку медицинского персонала. Вскоре после этого один из мигрантов скончался.

Из-за корабельного инцидента у острова Лампедуза погибли 10 человек

Другая кораблекрушение произошла у крохотного итальянского острова Лампедуза.

Во время корабельного инцидента команда судна Resqship "Надир" обнаружила 61 человек на деревянной лодке, заполненной водой. Экипажу удалось эвакуировать 51 человека, двое из которых были без сознания. Десять погибших были обнаружены на затопленной водой нижней палубе лодки.

Об этом сообщила немецкая спасательная группа Resqship в социальной сети X (бывший Twitter).