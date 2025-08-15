Білий дім оголосив склад делегації США на переговорах з Росією

Адміністрація президента США вперше розкрила перелік усіх членів делегації, які будуть супроводжувати президента Дональда Трампа у поїздці на Аляску, де вже 15 серпня пройде зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним та його командою.

З ким Трамп летить на Аляску

Як офіційно підтвердив журналістам Білий дім, у складі американської делегації, що супроводжуватиме Трампа на Аляску:

очільник Держдепу США Марко Рубіо,

міністр фінансів Скотт Бессент,

міністр торгівлі Говард Лютнік,

очільник ЦРУ Джон Реткліфф,

спецпредставник президента Стів Віткофф.

Ба більше, вказано, що американського лідера супроводжуватимуть керівниця апарату Білого дому С’юзі Вайлз та її заступник Ден Скавіно.

Журналісти звертають увагу на те, що очільник МЗС Росії Сергій Лавров вже прибув в готель на Алясці у светрі з написом "СССР".

Варто також зазначити, що до складу російської делегації входять міністр фінансів Антон Силуанов і спецпредставник Кремля з інвестицій Кирило Дмитрієв.

За словами Дональда Трампа, його саміт з Володимиром Путіним завершиться "дуже швидко", якщо з перших хвилин американський лідер зрозуміє, що зустріч проходить "погано":