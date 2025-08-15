Белый дом объявил состав делегации США на переговорах с Россией

Администрация президента США впервые раскрыла список всех членов делегации, которые будут сопровождать президента Дональда Трампа в поездке на Аляску, где уже 15 августа пройдет встреча с российским диктатором Владимиром Путиным и его командой.

С кем Трамп летит на Аляску

Как официально подтвердил журналистам Белый дом, в составе американской делегации, сопровождающей Трампа на Аляску:

глава Госдепа США Марко Рубио,

министр финансов Скотт Бессент,

министр торговли Говард Лютник,

глава ЦРУ Джон Рэтклифф,

спецпредставитель президента Стив Виткофф.

Более того, указано, что американского лидера будут сопровождать руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз и ее заместитель Дэн Скавино.

Журналисты обращают внимание на то, что глава МИД России Сергей Лавров уже прибыл в гостиницу на Аляске в свитере с надписью "СССР".

Следует также отметить, что в состав российской делегации входят министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель Кремля по инвестициям Кирилл Дмитриев.

По словам Дональда Трампа, его саммит с Владимиром Путиным завершится "очень быстро", если с первых минут американский лидер поймет, что встреча проходит "плохо":