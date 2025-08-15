Белый дом объявил состав делегации США на переговорах с Россией
Категория
Политика
Дата публикации

Белый дом объявил состав делегации США на переговорах с Россией

С кем Трамп летит на Аляску
Читати українською
Источник:  Reuters

Администрация президента США впервые раскрыла список всех членов делегации, которые будут сопровождать президента Дональда Трампа в поездке на Аляску, где уже 15 августа пройдет встреча с российским диктатором Владимиром Путиным и его командой.

Главные тезисы

  • Трампа будут сопровождать сразу 7 членов его команды.
  • Глава МИД России Сергей Лавров уже прибыл на Аляску.

С кем Трамп летит на Аляску

Как официально подтвердил журналистам Белый дом, в составе американской делегации, сопровождающей Трампа на Аляску:

  • глава Госдепа США Марко Рубио,

  • министр финансов Скотт Бессент,

  • министр торговли Говард Лютник,

  • глава ЦРУ Джон Рэтклифф,

  • спецпредставитель президента Стив Виткофф.

Более того, указано, что американского лидера будут сопровождать руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз и ее заместитель Дэн Скавино.

Журналисты обращают внимание на то, что глава МИД России Сергей Лавров уже прибыл в гостиницу на Аляске в свитере с надписью "СССР".

Следует также отметить, что в состав российской делегации входят министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель Кремля по инвестициям Кирилл Дмитриев.

По словам Дональда Трампа, его саммит с Владимиром Путиным завершится "очень быстро", если с первых минут американский лидер поймет, что встреча проходит "плохо":

Я пойму в течение первых двух, трех, четырех или пяти минут... будет ли это хорошая встреча или плохая. И если встреча будет плохая, она закончится очень быстро.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Как Трамп будет встречать Путина на Аляске — данные инсайдеров
Трамп планирует с почестями встречать военного преступника Путина
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп заинтриговал мир двумя словами перед встречей с Путиным
Donald Trump
Трамп дал понять, что настроен решительно
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп может досрочно покинуть саммит с Путиным
Трамп летит на Аляску с конкретной целью

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?