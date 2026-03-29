Білий дім представив свій OnlyFarms

Команда американського лідера Дональда Трампа представила OnlyFarms: що важливо розуміти, йдеться про портал, який має на меті висвітлювати сільськогосподарську політику Білого дому.

OnlyFarms від Білого дому — що про нього відомо

На тлі останніх подій президент США заявив про початок "золотого віку" американського сільського господарства.

Окрім того, Дональд Трамп називає себе захисником американських фермерів.

Очільник Білого дому обіцяє посилити гарантії кредитування малого бізнесу для галузі, яка сильно постраждала від митних тарифів та зростання цін через війну в Ірані.

І до речі, у нас все дуже добре в Ірані, просто щоб ви розуміли. Дональд Трамп Президент США

Американський лідер звернувся до великих компаній з виробництва тракторів та закликав їх "виробляти більші, кращі трактори за значно менші гроші".

За словами Трампа, його команда має намір скоротити “величезну кількість нісенітниць, які обов'язково встановлюються на трактори та всі вантажівки, що вартує "виробникам) цілий статок".

Ба більше, очільник Білого дому пообіцяв "драматичне оновлення" стандартів відновлюваного пального.