Белый дом представил свой OnlyFarms
Команда американского лидера Дональда Трампа представила OnlyFarms: что важно понимать, речь идет о портале, который должен освещать сельскохозяйственную политику Белого дома.

  • Президент США обещает "драматическое обновление" стандартов возобновляемого горючего.
  • Трамп настроен добиваться согласия Конгресса на использование E15 – более дешевой бензиновой смеси.

OnlyFarms от Белого дома — что о нем известно

На фоне последних событий президент США заявил о начале "золотого века" американского сельского хозяйства.

Кроме того, Дональд Трамп называет себя защитником американских фермеров.

Глава Белого дома обещает усилить гарантии кредитования малого бизнеса для отрасли, сильно пострадавшей от таможенных тарифов и роста цен из-за войны в Иране.

И кстати, у нас все очень хорошо в Иране, просто чтобы вы понимали.

Президент США

Американский лидер обратился к крупным компаниям по производству тракторов и призвал их "производить большие, лучшие тракторы за значительно меньшие деньги".

По словам Трампа, его команда намерена сократить “огромное количество ерунды, которые обязательно устанавливаются на тракторы и все грузовики, которые стоят "производителям" целое состояние".

Более того, глава Белого дома пообещал "драматическое обновление" стандартов возобновляемого горючего.

