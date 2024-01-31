Команда американського лідера Джо Байдена наразі буде робити все можливе, щоб США повернули лідерство в підтримці України.
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З заявою з цього приводу виступив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.
Журналісти поцікавилися у Джона Кірбі, як у команді Джо Байдена сприймають той факт, що деякі європейські лідери висловлюються більш песимістично щодо надання Вашингтоном допомоги Києву.
За його словами, "навряд чи їх можна звинувачувати, коли вони дивляться на те, що відбувається" в Конгресі.
США розуміють, чому в ЄС слабне підтримка України
Він також вкотре звернув увагу на те, що лідерство США на міжнародній арені дійсно має значення.
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