Команда американського лідера Джо Байдена наразі буде робити все можливе, щоб США повернули лідерство в підтримці України.

У Білому домі не полишатимуть спроб допомогти Україні

З заявою з цього приводу виступив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Ми розраховуємо на те — і Президент все ще плекає надію, що ми зможемо отримати (він Конгресу) це додаткове фінансування, і ми зможемо повернутися до ролі світового лідера в підтримці України, — наголосив представник Білого дому. Поширити

Журналісти поцікавилися у Джона Кірбі, як у команді Джо Байдена сприймають той факт, що деякі європейські лідери висловлюються більш песимістично щодо надання Вашингтоном допомоги Києву.

За його словами, "навряд чи їх можна звинувачувати, коли вони дивляться на те, що відбувається" в Конгресі.

США розуміють, чому в ЄС слабне підтримка України

Навряд чи можна звинувачувати інших лідерів у всьому світі в тому, що вони думають про те, які інші рішення вони мають ухвалити зараз, виходячи з невизначеності щодо того, чи зможуть США це подолати, — підкреслив Джон Кірбі. Поширити

Він також вкотре звернув увагу на те, що лідерство США на міжнародній арені дійсно має значення.