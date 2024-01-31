Що відбувається біля Куп'янська

Команда ISW звертає увагу на те, що армія РФ змогла досягти тактичних успіхів на південний схід від Куп'янська вздовж критично важливої траси Р07 Куп'янськ-Сватове біля Крохмального.

Цілком можливо, що російські загарбники посилять свої атаки на північний захід і захід від Крохмального в напрямку річки Оскіл.

Російські війська, ймовірно, зможуть отримати певні переваги на тактичному рівні в районі Куп'янська, але навряд чи зможуть перетворити їх на більш широкі механізовані маневри, необхідні для оперативно значущого просування, здатного захопити більшу територію в Харківській області, і просунутися до адміністративних кордонів Луганської та Донецької областей. Поширити

У звіті також ідеться, що очікувана російська наступальна операція зими-весни 2024 року триває в прикордонній зоні Харківської та Луганської областей.

ISW підтвердив прогноз Буданова щодо розвитку ситуації на фронті

Нещодавно шеф української розвідки генерал-лейтенант Кирило Буданов повідомив, що наступ армії РФ досі триває, а російські загарбники мають на меті вийти до річки Жеребець (на кордоні Харківської та Луганської областей) та адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей.

На переконання глави ГУР, окупанти не зможуть досягти цих цілей, однак, імовірно, вони будуть "повністю виснажені" на початку весни.

Аналітики звертають увагу на те, що заяви Буданова узгоджуються зі спостереженнями ISW, що російські війська активізували наступальні операції вздовж цього напрямку з початку січня 2024 року.