РФ формує загони з ФСБ для укріплення кордону з Україною — ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що Росія вирішила укріпити кордон з Україною прикордонниками з ФСБ. Про це свідчить перехоплена телефонна розмова окупантів.
РФ укріплює кордон за допомогою ФСБ
За даними ГУР, у Росії формують загони з числа особового складу підрозділів прикордонної служби ФСБ, аби посилити укріплення кордону.
Такі підрозділи планують розмістити на прикордонних ділянках у Брянській, Курській та Бєлгородській областях.
На записі кадровик Сухумського прикордонного загону капітан Юсібов розмовляє з прапорщиком Зімсковим, який проходить службу в прикордонній заставі міста Очамчире.
Вони говорять про формування списків для відправки на російсько-український кордон «на постоянку».
Війська РФ на північному кордоні
19 січня генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що на північному кордоні з РФ та Білоруссю утримується угруповання чисельністю понад 20 тисяч окупантів.
За його словами, на території Росії окупанти створили та утримують угруповання загальною чисельністю у близько 20 тисяч осіб, а з боку Білорусі утримується близько 1800 осіб зі складу збройних сил.
Попри це, за словами Наєва, станом на зараз обстановка у Північній операційній зоні залишається контрольованою.
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