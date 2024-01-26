РФ формує загони з ФСБ для укріплення кордону з Україною — ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що Росія вирішила укріпити кордон з Україною прикордонниками з ФСБ. Про це свідчить перехоплена телефонна розмова окупантів.

РФ укріплює кордон за допомогою ФСБ

За даними ГУР, у Росії формують загони з числа особового складу підрозділів прикордонної служби ФСБ, аби посилити укріплення кордону.

Такі підрозділи планують розмістити на прикордонних ділянках у Брянській, Курській та Бєлгородській областях.

Про відповідні наміри держави-агресора свідчить перехоплена телефонна розмова від 25 січня 2024 року між двома російськими загарбниками, які проходять службу на території окупованої Абхазії. Поширити

На записі кадровик Сухумського прикордонного загону капітан Юсібов розмовляє з прапорщиком Зімсковим, який проходить службу в прикордонній заставі міста Очамчире.

Вони говорять про формування списків для відправки на російсько-український кордон «на постоянку».

Живем одним днем, перспектив нет ни у кого, ― приречено констатував прикордонник з ФСБ Юсібов. Поширити

Війська РФ на північному кордоні

19 січня генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що на північному кордоні з РФ та Білоруссю утримується угруповання чисельністю понад 20 тисяч окупантів.

За його словами, на території Росії окупанти створили та утримують угруповання загальною чисельністю у близько 20 тисяч осіб, а з боку Білорусі утримується близько 1800 осіб зі складу збройних сил.

Підрозділи ворога ведуть розвідку, здійснюють обстріли прикордонних районів та активно нарощують інженерно-фортифікаційне обладнання місцевості. Поширити

Попри це, за словами Наєва, станом на зараз обстановка у Північній операційній зоні залишається контрольованою.