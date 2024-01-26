РФ формує загони з ФСБ для укріплення кордону з Україною — ГУР
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РФ формує загони з ФСБ для укріплення кордону з Україною — ГУР

ГУР
ФСБ
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Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що Росія вирішила укріпити кордон з Україною прикордонниками з ФСБ. Про це свідчить перехоплена телефонна розмова окупантів.

РФ укріплює кордон за допомогою ФСБ

За даними ГУР, у Росії формують загони з числа особового складу підрозділів прикордонної служби ФСБ, аби посилити укріплення кордону.

Такі підрозділи планують розмістити на прикордонних ділянках у Брянській, Курській та Бєлгородській областях.

 Про відповідні наміри держави-агресора свідчить перехоплена телефонна розмова від 25 січня 2024 року між двома російськими загарбниками, які проходять службу на території окупованої Абхазії.

На записі кадровик Сухумського прикордонного загону капітан Юсібов розмовляє з прапорщиком Зімсковим, який проходить службу в прикордонній заставі міста Очамчире.

Вони говорять про формування списків для відправки на російсько-український кордон «на постоянку».

Живем одним днем, перспектив нет ни у кого, ― приречено констатував прикордонник з ФСБ Юсібов.

Війська РФ на північному кордоні

19 січня генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що на північному кордоні з РФ та Білоруссю утримується угруповання чисельністю понад 20 тисяч окупантів.

За його словами, на території Росії окупанти створили та утримують угруповання загальною чисельністю у близько 20 тисяч осіб, а з боку Білорусі утримується близько 1800 осіб зі складу збройних сил.

Підрозділи ворога ведуть розвідку, здійснюють обстріли прикордонних районів та активно нарощують інженерно-фортифікаційне обладнання місцевості.

Попри це, за словами Наєва, станом на зараз обстановка у Північній операційній зоні залишається контрольованою.

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