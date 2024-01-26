РФ формирует отряды из ФСБ для укрепления границы с Украиной — ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что Россия решила укрепить границу с Украиной пограничниками из ФСБ. Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор оккупантов.
РФ укрепляет границу с помощью ФСБ
По данным ГУР, в России формируют отряды из числа личного состава подразделений пограничной службы ФСБ, чтобы усилить укрепление границы.
Такие подразделения планируют разместить на приграничных участках в Брянской, Курской и Белгородской областях.
В записи кадровик Сухумского пограничного отряда капитан Юсибов разговаривает с прапорщиком Зимсковым, проходящим службу в пограничном залоге города Очамчире.
Они говорят о формировании списков для отправки на российско-украинскую границу «на постоянку».
Войска РФ на северной границе
19 января генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что на северной границе с РФ и Беларусью удерживается группировка численностью более 20 тысяч оккупантов.
По его словам, на территории России оккупанты создали и удерживают группировку общей численностью около 20 тысяч человек, а со стороны Беларуси содержится около 1800 человек из состава вооруженных сил.
Несмотря на это, по словам Наева, по состоянию на сегодняшний день обстановка в Северной операционной зоне остается контролируемой.
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