РФ формирует отряды из ФСБ для укрепления границы с Украиной — ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что Россия решила укрепить границу с Украиной пограничниками из ФСБ. Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор оккупантов.

РФ укрепляет границу с помощью ФСБ

По данным ГУР, в России формируют отряды из числа личного состава подразделений пограничной службы ФСБ, чтобы усилить укрепление границы.

Такие подразделения планируют разместить на приграничных участках в Брянской, Курской и Белгородской областях.

О соответствующих намерениях государства-агрессора свидетельствует перехваченный телефонный разговор от 25 января 2024 между двумя российскими захватчиками, которые проходят службу на территории оккупированной Абхазии. Поделиться

В записи кадровик Сухумского пограничного отряда капитан Юсибов разговаривает с прапорщиком Зимсковым, проходящим службу в пограничном залоге города Очамчире.

Они говорят о формировании списков для отправки на российско-украинскую границу «на постоянку».

Живем одним днем, перспектив нет ни у кого, — обреченно констатировал пограничник из ФСБ Юсибов. Поделиться

Войска РФ на северной границе

19 января генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что на северной границе с РФ и Беларусью удерживается группировка численностью более 20 тысяч оккупантов.

По его словам, на территории России оккупанты создали и удерживают группировку общей численностью около 20 тысяч человек, а со стороны Беларуси содержится около 1800 человек из состава вооруженных сил.

Подразделения врага ведут разведку, производят обстрелы приграничных районов и активно наращивают инженерно-фортификационное оборудование местности. Поделиться

Несмотря на это, по словам Наева, по состоянию на сегодняшний день обстановка в Северной операционной зоне остается контролируемой.