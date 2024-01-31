Американские аналитики пришли к выводу, что российские захватчики не смогут проводить масштабные механизированные маневры вблизи Купянска, несмотря на все их незначительные тактические успехи.

Что происходит возле Купянска

Команда ISW обращает внимание на то, что армия РФ смогла добиться тактических успехов к юго-востоку от Купянска вдоль критически важной трассы Р07 Купянск-Сватово у Крахмального.

Вполне возможно, что российские захватчики усилят свои атаки к северо-западу и западу от Крахмального в направлении реки Оскол.

Российские войска, вероятно, смогут получить определенные преимущества на тактическом уровне в Купянском районе, но вряд ли смогут превратить их в более широкие механизированные маневры, необходимые для оперативно значимого продвижения, способного захватить большую территорию в Харьковской области, и продвинуться к административным границам Луганской и Донецкой области. Поделиться

В отчете речь идет о том, что ожидаемая российская наступательная операция зимой-весной 2024 года продолжается в приграничной зоне Харьковской и Луганской областей.

ISW подтвердил прогноз Буданова о развитии ситуации на фронте

Недавно шеф украинской разведки генерал-лейтенант Кирилл Буданов сообщил, что наступление армии РФ до сих пор продолжается, а российские захватчики преследуют цель выйти к реке Жеребец (на границе Харьковской и Луганской областей) и административным границам Донецкой и Луганской областей.

По убеждению главы ГУР, оккупанты не смогут достичь этих целей, однако, вероятно, они будут "полностью истощены" в начале весны.

Аналитики обращают внимание на то, что заявления Буданова согласовываются с наблюдениями ISW, что российские войска активизировали наступательные операции вдоль этого направления с начала января 2024 года.