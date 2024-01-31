Команда американского лидера Джо Байдена будет делать все возможное, чтобы США вернули лидерство в поддержке Украины.
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С заявлением на этот счет выступил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
Журналисты поинтересовались у Джона Кирби, как в команде Джо Байдена воспринимают тот факт, что некоторые европейские лидеры высказываются более пессимистично о предоставлении Вашингтоном помощи Киеву.
По его словам, "вряд ли их можно обвинять, когда они смотрят на происходящее" в Конгрессе.
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Он также снова обратил внимание на то, что лидерство США на международной арене действительно имеет значение.
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