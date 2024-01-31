Белый дом раскрыл свой главный план относительно Украины
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Белый дом раскрыл свой главный план относительно Украины

Джон Кирби
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Команда американского лидера Джо Байдена будет делать все возможное, чтобы США вернули лидерство в поддержке Украины.

В Белом доме не будут оставлять попыток помочь Украине

С заявлением на этот счет выступил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Мы рассчитываем на то – и Президент все еще надеется, что мы сможем получить (от Конгресса - ред.) это дополнительное финансирование, и мы сможем вернуться к роли мирового лидера в поддержке Украины, – подчеркнул представитель Белого дома.

Журналисты поинтересовались у Джона Кирби, как в команде Джо Байдена воспринимают тот факт, что некоторые европейские лидеры высказываются более пессимистично о предоставлении Вашингтоном помощи Киеву.

По его словам, "вряд ли их можно обвинять, когда они смотрят на происходящее" в Конгрессе.

США понимают, почему в ЕС слабеет поддержка Украины

Вряд ли можно обвинять других лидеров во всем мире в том, что они думают о том, какие другие решения они должны принять сейчас, исходя из неопределенности, смогут ли США это преодолеть, – подчеркнул Джон Кирби.

Он также снова обратил внимание на то, что лидерство США на международной арене действительно имеет значение.

Считаю, что лидерам в Европе и других странах можно простить то, что они думают о том, как они смогут поддержать Украину, если благодаря происходящему на Капитолийском холме это не могут продолжать США, – пояснил представитель администрации американского лидера.

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