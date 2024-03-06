Білий дім хоче використати гроші Пентагона на допомогу Україні
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Політика
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Білий дім хоче використати гроші Пентагона на допомогу Україні

Джо Байден
Джерело:  Bloomberg

У Білому домі розглядають варіант залучення коштів Міноборони США для надання допомоги Україні. 

США можуть використати гроші Пентагону на допомогу Україні

Зазначається, що для надання Україні термінової підтримки представники адміністрації президента США пропонують виділити 200 млн доларів з бюджету Міноборони.

Зокрема, ці кошти можуть бути спрямовані на фінансування передачі Україні критично важливої зброї, припасів та іншого обладнання.

Так наразі українські військові відчувають гострий дефіцит боєприпасів та артилерійських систем.

При цьому протягом останнього часу окупаційна армія РФ домоглась незначних успіхів у просуванні на сході України.

Дебати з приводу використання невеликої кількості резервів Пентагону підкреслюють запеклі зусилля Білого дому знайти будь-яку можливу підтримку для України, - йдеться у матеріалі.

За інформацією джерел видання, остаточне рішення ще не було ухвалене.

Білий дім зосереджений на тому, щоб переконати Палату представників США ухвалити законопроект про допомогу Україні.

На переконання представників адміністрації Байдена, якщо спікер Палати представників поставить законопроєкт на голосування, його ухвалять переважною більшістю голосів.

Що кажуть у Білому домі стосовно питання допомоги Україні

При цьому речник Ради нацбезпеки США при Білому домі Джон Кірбі у коментарі журналістам видання Голос Америки зазначив, що США шукатимуть додаткові варіанти допомоги Україні із урахуванням ситуації, яка склалась на лінії фронту.

Перед зверненням президента Джо Байдена до Конгресу з промовою "Про стан країни" Кірбі зазначив, що у Білому домі планують спонукати американських законодавців у Палаті представників схвалити додаткове фінансування допомоги Україні.

Ми продовжимо працювати із Конгресом, щоб забезпечити це додаткове фінансування. Ми також працюємо з союзниками та партнерами щодо можливих внесків. Це не значить, що вони їх не роблять - вони роблять. Але ми хочемо подивитися, що іще можна зробити. І, звісно, ми шукаємо всередині нашої власної системи, всередині нашого власного уряду та всієї адміністрації, чи є іще щось, що ми могли б зробити, щоб підтримати Україну. Але жодне із цих зусиль не зможе замінити обсягу, масштабу, який нам забезпечило б схвалення запиту на додаткове фінансування, - підкреслив Кірбі.

На питання, стосовно того, чи є якийсь план "Б" в адміністрації президента, радник Білого дому заявив, що вони завжди розглядають всі можливості, які можуть використати.

Але якими б вони не були, вони не будуть такими ж гарними, як запит на додаткове фінансування. Його нічим не можна замінити. Як я вже говорив багато разів, немає якогось наявного магічного джерела, здатного зробити те, що може зробити додаткове фінансування. Чи розглядаємо ми варіанти? Абсолютно. Ми мусимо, враховуючи ситуацію на місці, особливо на сході, - зазначив Кірбі.

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