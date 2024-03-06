Белый дом хочет использовать деньги Пентагона на помощь Украине
Категория
Политика
Дата публикации

Белый дом хочет использовать деньги Пентагона на помощь Украине

Джо Байден
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Источник:  Bloomberg

В Белом доме рассматривается вариант привлечения средств Минобороны США для оказания помощи Украине.

США могут использовать деньги Пентагона на помощь Украине

Отмечается, что для предоставления Украине срочной поддержки представители администрации президента США предлагают выделить 200 млн. долларов из бюджета Минобороны.

В частности, эти средства могут быть направлены на финансирование передачи Украине критически важного оружия, запасов и другого оборудования.

Так, сейчас украинские военные испытывают острый дефицит боеприпасов и артиллерийских систем.

При этом в последнее время оккупационная армия РФ добилась незначительных успехов в продвижении на востоке Украины.

Дебаты по поводу использования небольшого количества резервов Пентагона подчеркивают упорные усилия Белого дома найти любую возможную поддержку для Украины, говорится в материале.

По информации источников, окончательное решение еще не было принято.

Белый дом сосредоточен на том, чтобы убедить Палату представителей США принять законопроект о помощи Украине.

По мнению представителей администрации Байдена, если спикер Палаты представителей поставит законопроект на голосование, его примут подавляющим большинством голосов.

Что говорят в Белом доме по вопросу помощи Украине

При этом представитель Совета нацбезопасности США при Белом доме Джон Кирби в комментарии журналистам издания Голос Америки отметил, что США будут искать дополнительные варианты помощи Украине с учетом ситуации, которая сложилась на линии фронта.

Перед обращением президента Джо Байдена в Конгресс с речью "О состоянии страны" Кирби отметил, что в Белом доме планируют побудить американских законодателей в Палате представителей одобрить дополнительное финансирование помощи Украине.

Мы продолжим работать с Конгрессом, чтобы обеспечить это дополнительное финансирование. Мы также работаем с союзниками и партнерами по возможным вкладам. Это не значит, что они их не делают – они делают. Но мы хотим посмотреть, что еще можно сделать. И, конечно, мы ищем внутри нашей собственной системы, внутри нашего собственного правительства и всей администрации, есть еще что-то, что мы могли бы сделать, чтобы поддержать Украину. Но ни одно из этих усилий не сможет заменить объем, масштаб, который нам обеспечил бы одобрение запроса на дополнительное финансирование, - подчеркнул Кирби.

На вопрос о том, есть ли какой-либо план "Б" в администрации президента, советник Белого дома заявил, что они всегда рассматривают все возможности, которые могут использовать.

Но какими бы они ни были, они не будут столь же хороши, как запрос на дополнительное финансирование. Его ничем нельзя заменить. Как я уже говорил много раз, нет какого-либо имеющегося магического источника, способного сделать то, что может сделать дополнительное финансирование. Рассматриваем ли мы варианты? Совершенно. Мы должны учитывая ситуацию на месте, особенно на востоке, - отметил Кирби.

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