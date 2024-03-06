Белый дом хочет использовать деньги Пентагона на помощь Украине

В Белом доме рассматривается вариант привлечения средств Минобороны США для оказания помощи Украине.
США могут использовать деньги Пентагона на помощь Украине
Отмечается, что для предоставления Украине срочной поддержки представители администрации президента США предлагают выделить 200 млн. долларов из бюджета Минобороны.
В частности, эти средства могут быть направлены на финансирование передачи Украине критически важного оружия, запасов и другого оборудования.
Так, сейчас украинские военные испытывают острый дефицит боеприпасов и артиллерийских систем.
При этом в последнее время оккупационная армия РФ добилась незначительных успехов в продвижении на востоке Украины.
По информации источников, окончательное решение еще не было принято.
Белый дом сосредоточен на том, чтобы убедить Палату представителей США принять законопроект о помощи Украине.
По мнению представителей администрации Байдена, если спикер Палаты представителей поставит законопроект на голосование, его примут подавляющим большинством голосов.
Что говорят в Белом доме по вопросу помощи Украине
При этом представитель Совета нацбезопасности США при Белом доме Джон Кирби в комментарии журналистам издания Голос Америки отметил, что США будут искать дополнительные варианты помощи Украине с учетом ситуации, которая сложилась на линии фронта.
Перед обращением президента Джо Байдена в Конгресс с речью "О состоянии страны" Кирби отметил, что в Белом доме планируют побудить американских законодателей в Палате представителей одобрить дополнительное финансирование помощи Украине.
На вопрос о том, есть ли какой-либо план "Б" в администрации президента, советник Белого дома заявил, что они всегда рассматривают все возможности, которые могут использовать.
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