Білий дім закликає Конгрес проголосувати за допомогу Україні

Конгрес США має ухвалити законопроєкт про виділення допомоги Україні, інакше ситуація, яка відбувається в Авдіївці Донецької області, може повторитися на інших ділянках фронту.

Білий дім звернувся з закликом до Конгресу

Якщо Конгрес США не проголосує за виділення допомоги Україні, Авдіївку можуть окупувати росіяни.

Про це заявив на брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

Нам потрібно, щоб Конгрес ухвалив додатковий законопроєкт про національну безпеку без подальших зволікань, якщо республіканці в Палаті представників не вживуть заходів найближчим часом. Джон Кірбі Координатор Ради нацбезпеки Білого дому

За його словами, те, що відбувається в Авдіївці просто зараз цілком може повторитися в іншому місці на фронті.

Тому нам знову потрібно, щоб Конгрес активізувався.

Україна може втратити Авдіївку

Авдіївка може опинитися під контролем російських окупантів.

Про це заявив на брифінгу Джон Кірбі.

Він розповів, що на сході України бої є неймовірно інтенсивними. Зокрема, це стосується ситуації довкола Авдіївки.

На жаль, українці повідомляють, що ситуація є критичною. Росіяни продовжують тиснути на українські позиції щодня. Авдіївка може опинитися під російським контролем. Значною мірою це відбувається тому, що в українських військ на місцях закінчуються артилерійські боєприпаси. Поширити

Чиновник нагадав, що оскільки Конгрес досі не схвалив нове фінансування допомоги Україні на 60 млрд дол, США не можуть передати українським захисникам артснаряди для зриву російських атак.

Російські війська зараз досягли українського укріплення в Авдіївці і починають долати українську оборону. Ціна бездіяльності Конгресу величезна.

Бої за Авдіївку

Росіяни вже кілька місяців поспіль посилюють свої атаки у спробах окупувати Авдіївку. Вони хочуть оточити місто, потім взяти його під свій контроль.

Зокрема, таким чином, ворог хоче підняти рейтинги диктатора Володимира Путіна перед президентськими виборами.

Українські захисники продовжують тримати оборону та завдавати окупантам величезних втрат.

15 лютого стало відомо, що на захист Авдіївки перекинули 3 окрему штурмову бригаду.