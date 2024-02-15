Белый дом призывает Конгресс проголосовать за помощь Украине

Конгресс США должен принять законопроект о выделении помощи Украине, иначе ситуация, происходящая в Авдеевке Донецкой области, может повториться на других участках фронта.

Белый дом обратился с призывом к Конгрессу

Если Конгресс США не проголосует за предоставление помощи Украине, Авдеевку могут оккупировать россияне.

Об этом заявил на брифинге координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

Нам нужно, чтобы Конгресс принял дополнительный законопроект о национальной безопасности без дальнейших промедлений, если республиканцы в Палате представителей не примут меры в ближайшее время. Джон Кирби Координатор Совета нацбезопасности Белого дома

По его словам, происходящее в Авдеевке прямо сейчас вполне может повториться в другом месте на фронте.

Поэтому нам снова нужно, чтобы Конгресс активизировался.

Украина может потерять Авдеевку

Авдеевка может оказаться под контролем российских оккупантов.

Об этом заявил на брифинге Джон Кирби.

Он рассказал, что на востоке Украины бои невероятно интенсивны. В частности, это касается ситуации вокруг Авдеевки.

К сожалению, украинцы сообщают, что ситуация критическая. Россияне продолжают давить на украинские позиции каждый день. Авдеевка может оказаться под российским контролем. В значительной степени это происходит потому, что у украинских войск на местах заканчиваются артиллерийские боеприпасы. Поделиться

Чиновник напомнил, что поскольку Конгресс до сих пор не одобрил новое финансирование помощи Украине на 60 млрд долл США не могут передать украинским защитникам артснаряды для срыва российских атак.

Российские войска сейчас достигли украинского укрепления в Авдеевке и начинают преодолевать украинскую оборону. Цена бездействия Конгресса огромна.

Бои за Авдеевку

Россияне уже несколько месяцев усиливают свои атаки в попытках оккупировать Авдеевку. Они хотят оцепить город, потом взять его под свой контроль.

В частности, таким образом враг хочет поднять рейтинги диктатора Владимира Путина перед президентскими выборами.

Украинские защитники продолжают держать оборону и наносить оккупантам огромные потери.

15 февраля стало известно, что в защиту Авдеевки перебросили 3 отдельную штурмовую бригаду.