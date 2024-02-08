ВСУ вынуждены тщательно распределять боеприпасы в боях в боях — Белый дом

В Белом доме заявляют, что знают, как украинские военные "тщательно распределяют свои боеприпасы", а россияне пытаются воспользоваться моментом, чтобы больше атаковать украинские позиции и мирные города.

Украинские военные вынуждены тщательно распределять свои боеприпасы

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби дал оценку ситуации, с которой столкнулись Силы обороны в противостоянии российской военной агрессии в контексте поставок боеприпасов.

Командиры на поле боя сейчас принимают действительно трудные решения. Мы знаем, что в некоторых подразделениях они очень, очень тщательно распределяют свои боеприпасы, потому что начинают беспокоиться, что они закончатся, — заметил Кирби. Джон Кирби координатор Совета нацбезопасности Белого дома

По его словам, российские захватчики пользуются такой ситуацией.

И русские это знают. Вот почему они продолжают атаковать беспилотниками и ракетами, чтобы заставить украинцев использовать средства ПВО, которые, как они знают, сейчас не заменяются, сказал представитель Белого дома. Поделиться

Таким образом, военным ВСУ приходится принимать "некоторые жесткие решения — со стороны командиров по всему фронту — с востока до юга".

Также Кирби высказался по поводу ситуации с наступлением российских интервентов в районах Авдеевки. Чиновник отметил, что этот населенный пункт для окупантов может восприниматься как "исходный пункт, логистический центр", для продолжения проведения наступательных операций на Донбассе.

По его словам, отсутствие помощи со стороны США усугубляет ситуацию не только на фронте, но и в глубине страны. В этом контексте он отметил, что россияне пытаются попасть как можно большее количество объектов украинской оборонно-промышленной базы, а также гражданские объекты.

Что известно о помощи Украине от США

Напомним, Сенат США представил новый законопроект о помощи Украине. Он объединяет выделение средств на помощь Украине, Израилю и укрепление южной границы США. Между тем, в Белом доме резко высказались о законопроекте о помощи Израилю без Украины.

7 февраля Сенат США отказался поддерживать законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню и новое финансирование по защите границ.

8 февраля Сенат США пересмотрит законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Разбирательство состоится без миграционной реформы и безопасности границы.