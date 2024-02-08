ЗСУ вимушені ретельно розподіляти боєприпаси в боях в боях — Білий дім

У Білому домі заявляють, що знають, як українські військові "ретельно розподіляють свої боєприпаси", а росіяни намагаються скористатися моментом, щоби більше атакувати українські позиції та мирні міста.

Українські військові змушені ретельно розподіляти свої боєприпаси

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, дав оцінку ситуації, з якою зіткнулися Сили оборони у протистоянні російській військовій агресії у контексті постачання боєприпасів.

Командири на полі бою зараз приймають справді важкі рішення. Ми знаємо, що в деяких підрозділах вони дуже, дуже ретельно розподіляють свої боєприпаси, тому що починають хвилюватися, що вони закінчаться, — зауважив Кірбі. Джон Кірбі координатор Ради нацбезпеки Білого дому

За його словами, російські загарбники користуються такою ситуацією.

І росіяни це знають. Ось чому вони продовжують атакувати безпілотниками та ракетами, щоб змусити українців використовувати засоби ППО, які, як вони знають, зараз не замінюються, — сказав представник Білого дому. Поширити

Таким чином військовим ЗСУ доводиться приймати "деякі жорсткі рішення — з боку командирів по всьому фронту — від сходу до півдня".

Також Кірбі висловився щодо ситуації з наступом російських інтервентів у районах Авдіївки. Чиновник зазначив, що цей населений пункт для окупантів може сприйматися як "вихідний пункт, логістичний центр", для продовження проведення наступальних операцій на Донбасі.

За його словами, відсутність допомоги з боку США ускладнює ситуацію не лише на фронті, але і у глибині країни. У цьому контексті він зауважив, що росіяни намагаються поцілити якомога більше об’єктів української оборонно-промислової бази, а також цивільні об’єкти.

Що відомо про допомогу Україні від США

Нагадаємо, Сенат США представив новий законопроект щодо допомоги Україні. Він об'єднує виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та на зміцнення південного кордону США. Між тим у Білому домі різко висловилися про законопроект про допомогу Ізраїлю без України.

7 лютого Сенат США відмовився підтримувати законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню і нове фінансування для захисту кордонів.

8 лютого Сенат США повторно перегляне законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Розгляд відбудеться без міграційної реформи та безпеки кордону.