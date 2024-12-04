Billboard назвав найвидатнішу поп-зірку XXI століття

Авторитетне американське видання Billboard дійшло висновку, що співачка Бейонсе є найвидатнішою поп-зіркою XXI століття.
Головні тези:
- Експерти вказують на чималий внесок співачки у музику та культуру протягом чверті століття.
- Її унікальна здатність творити незабутні моменти в історії поп-культури посилює їй беззаперечний вплив на індустрію.
- Бейонсе також є рекордсменкою за кількістю отриманих премій "Греммі".
Бейонсе отримала ще одне престижне звання
Як стверджують експерти видання, співачка очолила ще один рейтинг завдяки її внеску у музику та культуру протягом чверть століття на сцені, а також її унікальному стилю.
Окрім того, вказано, що вона досі зберігає беззаперечний вплив на еволюцію індустрії й інших колег по сценці.
Не можна також ігнорувати той факт, що артистка є рекордсменкою за кількістю отриманих премій "Греммі".
Ні для кого не секрет, що саме її майже сотню разів разів номінували на "музичний Оскар", а отримала вона з них 32 нагороди.
Головна суперниця Бейонсе та інші учасники рейтингу
Що важливо розуміти, за комерційними показниками Бейонсе змогла обігнати співачка Тейлор Свіфт.
Експерти звертають увагу на те, що саме у неї більші продажі альбомів та кількість стрімів.
Попри це, Бейонсе змогла очолити престижний рейтинг саме завдяки впливу на індустрію. Зірка стала справжньою поп-дівою та символом інновацій в музиці.
Окрім Бейонсе і Свіфт, до топ-25 артистів за версією Billboard також увійшли Ріанна, Дрейк, Леді Гага, Брітні Спірс, Каньє Вест, Джастін Бібер, Аріана Ґранде, Адель, Ашер, Емінем, Нікі Мінаж, Джастін Тімберлейк, Майлі Сайрус, Джей Зі, Шакіра, The Weeknd, BTS, Бруно Марс, Lil Wayne, One Direction, Bad Bunny, Ед Ширан, Кеті Перрі.
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