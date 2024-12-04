Billboard назвав найвидатнішу поп-зірку XXI століття

Бейонсе отримала ще одне престижне звання

Як стверджують експерти видання, співачка очолила ще один рейтинг завдяки її внеску у музику та культуру протягом чверть століття на сцені, а також її унікальному стилю.

Окрім того, вказано, що вона досі зберігає беззаперечний вплив на еволюцію індустрії й інших колег по сценці.

Але, мабуть, найважливішою з усіх була її унікальна здатність творити моменти — незгладимі фрагменти історії поп-культури, які вона видавала протягом чверті століття своєї суперзіркової діяльності, — вони насамперед і є сутністю Бейонсе, — наголошує редакція видання. Поширити

Не можна також ігнорувати той факт, що артистка є рекордсменкою за кількістю отриманих премій "Греммі".

Ні для кого не секрет, що саме її майже сотню разів разів номінували на "музичний Оскар", а отримала вона з них 32 нагороди.

Її прихильність до інновацій, еволюції і всебічної досконалості зробила її еталоном, за яким протягом останніх 25 років оцінюються всі інші попзірки цього століття, — додали у Billboard. Поширити

Головна суперниця Бейонсе та інші учасники рейтингу

Що важливо розуміти, за комерційними показниками Бейонсе змогла обігнати співачка Тейлор Свіфт.

Експерти звертають увагу на те, що саме у неї більші продажі альбомів та кількість стрімів.

Попри це, Бейонсе змогла очолити престижний рейтинг саме завдяки впливу на індустрію. Зірка стала справжньою поп-дівою та символом інновацій в музиці.