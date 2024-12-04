Billboard назвал самую выдающуюся поп-звезду XXI века

Авторитетное американское издание Billboard пришло к выводу, что певица Бейонсе является величайшей поп-звездой XXI века.
Главные тезисы
- Эксперты указывают на большой вклад певицы в музыку и культуру в течение четверти века.
- Ее уникальная способность творить незабываемые моменты в истории поп-культуры усиливает ей неоспоримое влияние на индустрию.
- Бейонсе также является рекордсменкой по количеству полученных премий "Грэмми".
Бейонсе получила еще одно престижное звание
Как утверждают эксперты издания, певица возглавила еще один рейтинг благодаря ее вкладу в музыку и культуру в течение четверти века на сцене, а также ее уникальному стилю.
Кроме того, указано, что она до сих пор сохраняет неоспоримое влияние на эволюцию индустрии и других коллег по сценке.
Нельзя также игнорировать тот факт, что артистка является рекордсменкой по количеству полученных премий "Грэмми".
Ни для кого не секрет, что именно ее почти сотню раз номинировали на "Музыкальный Оскар", а получила она из них 32 награды.
Главная соперница Бейонсе и другие участники рейтинга
Что важно понимать, по коммерческим показателям Бейонсе смогла обогнать певица Тейлор Свифт.
Эксперты обращают внимание на то, что именно у нее больше продаж альбомов и количество стримов.
Несмотря на это, Бейонсе смогла возглавить престижный рейтинг благодаря влиянию на индустрию. Звезда стала настоящей поп-дивой и символом инноваций в музыке.
Кроме Бейонсе и Свифт, в топ-25 артистов по версии Billboard также вошли Рианна, Дрейк, Леди Гага, Бритни Спирс, Канье Вест, Джастин Бибер, Ариана Гранде, Адель, Ашер, Эминем, Ники Минаж, Джастин Тимберлейк, Майстин Зи, Шакира, The Weeknd, BTS, Бруно Марс, Lil Wayne, One Direction, Bad Bunny, Эд Ширан, Кэти Перри.
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