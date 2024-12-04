Billboard назвал самую выдающуюся поп-звезду XXI века

Бейонсе получила еще одно престижное звание

Как утверждают эксперты издания, певица возглавила еще один рейтинг благодаря ее вкладу в музыку и культуру в течение четверти века на сцене, а также ее уникальному стилю.

Кроме того, указано, что она до сих пор сохраняет неоспоримое влияние на эволюцию индустрии и других коллег по сценке.

Но, пожалуй, важнейшей из всех была ее уникальная способность творить моменты — неизгладимые фрагменты истории поп-культуры, которые она издавала в течение четверти века своей суперзвездной деятельности, — они, в первую очередь, и являются сущностью Бейонсе, — отмечает редакция издания. Поделиться

Нельзя также игнорировать тот факт, что артистка является рекордсменкой по количеству полученных премий "Грэмми".

Ни для кого не секрет, что именно ее почти сотню раз номинировали на "Музыкальный Оскар", а получила она из них 32 награды.

Ее приверженность инновациям, эволюции и всестороннему совершенству сделала ее эталоном, по которому в течение последних 25 лет оцениваются все остальные взгляды этого столетия, — добавили в Billboard. Поделиться

Главная соперница Бейонсе и другие участники рейтинга

Что важно понимать, по коммерческим показателям Бейонсе смогла обогнать певица Тейлор Свифт.

Эксперты обращают внимание на то, что именно у нее больше продаж альбомов и количество стримов.

Несмотря на это, Бейонсе смогла возглавить престижный рейтинг благодаря влиянию на индустрию. Звезда стала настоящей поп-дивой и символом инноваций в музыке.