Білорусь цинічно обіцяє пропускати українців до своїх лісів для збору грибів та ягід

Прикордонний комітет Білорусі заявив, що готовий забезпечити спрощений пропуск мешканців України до білоруських лісів для збору грибів та ягід.

Білорусь “заманює” українців на свою територію для збору грибів та ягід

Прикордонний комітет РБ заявив, що білоруські прикордонники повністю готові забезпечити сезонний спрощений пропуск мешканців українського прикордоння на територію республіканського ландшафтного заказника "Ольманські болота" у Столінському районі Брестської області".

У прикордонкомітеті зазначили, що Білорусь робить це "не перший рік", керуючись "принципами дружби та добросусідства і з огляду на потреби простих людей".

Ця категорія громадян України зможе перетнути кордон у трьох пунктах спрощеного пропуску: "Мутвиця", "Хінічев", "Селище" у напрямках українських сіл Дроздинь, Березове та Познань Рівненської області відповідно, — заявили в Прикордонному комітеті РБ і додали, що передали цю інформацію українській стороні дипломатичними каналами.

Держприкордонслужба України наразі не отримувала жодних повідомлень від Республіки Білорусь щодо пропуску українців через кордон для збору ягід і грибів у лісах Білорусі, а якщо і отримає, то не погодиться на це, адже перебувати у прикордонні небезпечно.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Ми не підтримуємо зв'язок з білоруськими прикордонниками. ДПСУ нічого від них не отримувала. І іншими каналами теж не отримувала. Більше того, Україна не погодиться це, бо це є лінія, яка є небезпечною, і пропуск до країни, яка підтримує країну-терористку є неможливим. Поширити

Демченко зазначив, що справді практика пропуску українців через кордон для збору дикорослих ягід і грибів існувала багато років, але було це до повномасштабного вторгнення Росії, чиї війська заходили в Україну в тому числі і з території Білорусі.

З 2022 року ні стаціонарні пункти пропуску з РБ, ні спрощені не діють.

Демченко акцентував, що прикордонники наразі не фіксують спроб порушення кордону з метою збору дикорослих ягід та грибів. А саму межу України і Білорусі продовжують укріплювати.