Беларусь цинично обещает пропускать украинцев в свои леса для сбора грибов и ягод
Категория
Мир
Дата публикации

Беларусь цинично обещает пропускать украинцев в свои леса для сбора грибов и ягод

грибы
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Источник:  Украинская правда

Пограничный комитет Беларуси заявил, что готов обеспечить упрощенный пропуск жителей Украины в белорусские леса для сбора грибов и ягод.

Главные тезисы

  • Беларусь предложила упрощенный пропуск украинцам в свои леса для сбора грибов и ягод.
  • Украина осторожно реагирует на это предложение из-за усиления охраны своей границы.

Беларусь "привлекает" украинцев на свою территорию для сбора грибов и ягод

Пограничный комитет РБ заявил, что белорусские пограничники полностью готовы обеспечить сезонный упрощенный пропуск жителей украинского приграничья на территорию республиканского ландшафтного заказника "Ольманские болота" в Столинском районе Брестской области.

В погранкомитете отметили, что Беларусь делает это "не первый год", руководствуясь "принципами дружбы и добрососедства и учитывая потребности простых людей".

Эта категория граждан Украины сможет пересечь границу в трех пунктах упрощенного пропуска: "Мутвица", "Хиничев", "Поселок" в направлениях украинских сел Дроздынь, Березово и Познань Ровенской области соответственно, — заявили в Пограничном комитете РБ и добавили, что передали эту информацию украинской стороне по дипломатическим каналам.

Госпогранслужба Украины пока не получала никаких уведомлений от Республики Беларусь о пропуске украинцев через границу для сбора ягод и грибов в лесах Беларуси, а если и получит, то не согласится, ведь находиться в пограничных опасно.

Об этом заявил спикер ГНСУ Андрей Демченко.

Мы не поддерживаем связь с белорусскими пограничниками. ГНСУ ничего от них не получало. И другими каналами тоже не получала. Более того, Украина не согласится это, потому что это линия, которая опасна, и пропуск в страну, которая поддерживает страну-террористку невозможен.

Демченко отметил, что действительно практика пропуска украинцев через границу для сбора дикорастущих ягод и грибов существовала много лет, но это было до полномасштабного вторжения России, чьи войска заходили в Украину в том числе и с территории Беларуси.

С 2022 года ни стационарные пункты пропуска по РБ, ни упрощенные бездействуют.

Демченко акцентировал, что пограничники пока не фиксируют попыток нарушения границы с целью сбора дикорастущих ягод и грибов. А саму границу Украины и Беларуси продолжают укреплять.

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