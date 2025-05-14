Білоус звільнився з Молодого театру після звинувачень у сексуальних домаганнях
Категорія
Культура
Дата публікації

Білоус звільнився з Молодого театру після звинувачень у сексуальних домаганнях

КМДА
Білоус все ж вирішив звільнитися

Андрій Білоус залишив посаду директора – художнього керівника Київського академічного Молодого театру на тлі гучних звинувачень в сексуальних домаганнях.

Головні тези:

  • Працівники Молодого театру підтвердили випадки домагання та звернулися до КМДА із закликом відсторонити Андрія Білоуса від роботи.
  • До цієї гучної справи долучилися активісти, громадські діячі та журналісти.

Білоус все ж вирішив звільнитися

Цю інформацію уже офіційно підтвердив Департамент культури КМДА.

У заяві пресслужби вказано, що Білоус подав заяву на звільнення за угодою сторін.

Окрім того, зазначається, що департамент уже підписав відповідний наказ.

Усі подальші кадрові рішення щодо тимчасового виконання обов’язків керівника театру будуть ухвалені відповідно до нормативно-правових актів в установленому порядку, — йдеться в заяві.

Що важливо розуміти, нещодавно була створена петиція №13512 з вимогами припинити повноваження директора-художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса.

Знадобилися лічені дні, щоб вона набрала необхідну кількість голосів.

У січні 2025 року студентка Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого звинуватила режисера, керівника Молодого театру Андрія Білоуса в сексуальних домаганнях.

Дівчина опублікувала своє звернення в анонімному відео, однак згодом все ж розкрила свою особу.

Після цього Університет отримав ще чотири звернення щодо неетичної поведінки викладача, які передали до Національної поліції. На час розслідування Андрія Білоуса відсторонили від викладання. Сам режисер відмовився коментувати ці події.

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