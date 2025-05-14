Білоус звільнився з Молодого театру після звинувачень у сексуальних домаганнях

Андрій Білоус залишив посаду директора – художнього керівника Київського академічного Молодого театру на тлі гучних звинувачень в сексуальних домаганнях.
Головні тези:
- Працівники Молодого театру підтвердили випадки домагання та звернулися до КМДА із закликом відсторонити Андрія Білоуса від роботи.
- До цієї гучної справи долучилися активісти, громадські діячі та журналісти.
Білоус все ж вирішив звільнитися
Цю інформацію уже офіційно підтвердив Департамент культури КМДА.
У заяві пресслужби вказано, що Білоус подав заяву на звільнення за угодою сторін.
Окрім того, зазначається, що департамент уже підписав відповідний наказ.
Що важливо розуміти, нещодавно була створена петиція №13512 з вимогами припинити повноваження директора-художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса.
Знадобилися лічені дні, щоб вона набрала необхідну кількість голосів.
У січні 2025 року студентка Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого звинуватила режисера, керівника Молодого театру Андрія Білоуса в сексуальних домаганнях.
Дівчина опублікувала своє звернення в анонімному відео, однак згодом все ж розкрила свою особу.
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