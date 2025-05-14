Белоус уволился из Молодого театра после обвинений в сексуальных домогательствах

Андрей Белоус покинул пост директора-художественного руководителя Киевского академического Молодого театра на фоне громких обвинений в сексуальных домогательствах.
Главные тезисы
- Сотрудники Молодого театра подтвердили случаи домогательств и обратились в КГГА с призывом отстранить Андрея Белоуса.
- К этому громкому делу присоединились активисты, общественные деятели и журналисты.
Белоус все же решил уволиться
Эту информацию уже официально подтвердил Департамент культуры КГГА.
В заявлении пресс-службы указано, что Белоус подал заявление на увольнение по соглашению сторон.
Кроме того, указано, что департамент подписал соответствующий приказ.
Что важно понимать, недавно была создана петиция №13512 с требованиями прекратить полномочия директора художественного руководителя Молодого театра Андрея Белоуса.
Потребовались считанные дни, чтобы она набрала необходимое количество голосов.
В январе 2025 года студентка Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого обвинила режиссера, руководителя Молодого театра Андрея Белоуса в сексуальных домогательствах.
Девушка опубликовала свое обращение в анонимном видео, однако чуть позже все же раскрыла свое имя.
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