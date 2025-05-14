Белоус уволился из Молодого театра после обвинений в сексуальных домогательствах

Андрей Белоус покинул пост директора-художественного руководителя Киевского академического Молодого театра на фоне громких обвинений в сексуальных домогательствах.

Белоус все же решил уволиться

Эту информацию уже официально подтвердил Департамент культуры КГГА.

В заявлении пресс-службы указано, что Белоус подал заявление на увольнение по соглашению сторон.

Кроме того, указано, что департамент подписал соответствующий приказ.

Все дальнейшие кадровые решения по временному исполнению обязанностей руководителя театра будут приняты в соответствии с нормативно-правовыми актами в установленном порядке, — сказано в заявлении. Поделиться

Что важно понимать, недавно была создана петиция №13512 с требованиями прекратить полномочия директора художественного руководителя Молодого театра Андрея Белоуса.

Потребовались считанные дни, чтобы она набрала необходимое количество голосов.

В январе 2025 года студентка Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого обвинила режиссера, руководителя Молодого театра Андрея Белоуса в сексуальных домогательствах.

Девушка опубликовала свое обращение в анонимном видео, однако чуть позже все же раскрыла свое имя.