Більше не Аквамен. Актор Джейсон Момоа зіграє суперлиходія

Джейсон Момоа зіграє антигероя

У новій франшизі актору дістанеться роль суперлиходія Лобо — інопланетного найманця і мисливця за головами з планети Кзарнія.

Такою неочікуваною звісткою поділився сам Момоа у своїх соціальних мережах.

Окрім того, він опублікував уривок зі свого старого інтерв'ю, в якому він відверто зізнався, що мріє зіграти Лобо. Цей уривок зірка підписав лаконічною фразою: "Вони подзвонили".

Я колекціоную комікси, і я більше не роблю цього, але він завжди був моїм улюбленцем, і я завжди хотів зіграти Лобо, тому що я такий: "Алло? Це ідеальна роль. Я маю на увазі, послухайте. Якщо вони зателефонують і попросять мене зіграти його, це буде до біса добре. Я не отримував такого дзвінка, тому я не хочу публікувати жодних фейкових новин, але якщо вони коли-небудь зателефонують мені й попросять зіграти або запросять на прослуховування, я буду там, — говорив раніше Момоа в одному з інтерв'ю. Поширити

Джейсон Момоа (Фото: flickr.com)

Що також цікаво, режисер Джеймс Ганн, який наразі є головою DC Studios, відреагував на цей допис коментарем: "Ласкаво просимо, друже".

Де можна буде знову побачити Момоа

Як вдалося дізнатися виданню Variety, поява його персонажа відбудеться у фільмі "Супергерл: Жінка завтрашнього дня" (Supergirl: Woman of Tomorrow).

За попередніми даними, вихід картини запланований на 26 червня 2026 року.

Над зйомками фільму буде працювати австралійський режисер Крейг Гіллеспі ("Ларс і справжня дівчина", "Я, Тоня", "Круелла", серіал "Пем і Томмі").

У центрі сюжету — історія двоюрідної сестри Супермена — Кари Зор-Е.