Більше не Аквамен. Актор Джейсон Момоа зіграє суперлиходія

Голлівудський актор Джейсон Момоа, відомий своїми ролями у "Грі престолів" та "Аквамені", вирішив все-таки повернутися в оновлений кіновсесвіт DC.
Головні тези:
- Джейсон Момоа мріяв зіграти суперлиходія Лобо дуже багато років.
- Режисер Джеймс Ганн привітав актора з поверненням у DC.
- Незабаром Момоа можна буде побачити у фільмі "Супергерл: Жінка завтрашнього дня".
Джейсон Момоа зіграє антигероя
У новій франшизі актору дістанеться роль суперлиходія Лобо — інопланетного найманця і мисливця за головами з планети Кзарнія.
Такою неочікуваною звісткою поділився сам Момоа у своїх соціальних мережах.
Окрім того, він опублікував уривок зі свого старого інтерв'ю, в якому він відверто зізнався, що мріє зіграти Лобо. Цей уривок зірка підписав лаконічною фразою: "Вони подзвонили".
Що також цікаво, режисер Джеймс Ганн, який наразі є головою DC Studios, відреагував на цей допис коментарем: "Ласкаво просимо, друже".
Де можна буде знову побачити Момоа
Як вдалося дізнатися виданню Variety, поява його персонажа відбудеться у фільмі "Супергерл: Жінка завтрашнього дня" (Supergirl: Woman of Tomorrow).
За попередніми даними, вихід картини запланований на 26 червня 2026 року.
Над зйомками фільму буде працювати австралійський режисер Крейг Гіллеспі ("Ларс і справжня дівчина", "Я, Тоня", "Круелла", серіал "Пем і Томмі").
У центрі сюжету — історія двоюрідної сестри Супермена — Кари Зор-Е.
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