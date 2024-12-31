Больше не Аквамен. Актер Джейсон Момоа сыграет суперзлодея
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Шоу-бизнес
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Больше не Аквамен. Актер Джейсон Момоа сыграет суперзлодея

Момоа
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Источник:  online.ua

Голливудский актер Джейсон Момоа, известный своими ролями в "Игре престолов" и "Аквамене", решил все-таки вернуться в обновленную киновселенную DC.

Главные тезисы

  • Джейсон Момоа мечтал сыграть суперзлодея Лобо очень много лет.
  • Режиссер Джеймс Ганн поздравил актера с возвращением в DC.
  • В скором времени Момоа можно будет увидеть в фильме "Супергерл: Женщина завтрашнего дня".

Джейсон Момоа сыграет антигероя

В новой франшизе актеру достанется роль суперзлодея Лобо — инопланетного наемника и охотника за головами с планеты Кзарния.

Таким неожиданным известием поделился сам Момоа в своих социальных сетях.

Кроме того, он опубликовал отрывок из своего старого интервью, в котором он откровенно признался, что мечтает сыграть Лобо. Этот отрывок звезда подписал лаконичной фразой: "Они позвонили".

Я коллекционирую комиксы, и я больше не делаю этого, но он всегда был моим любимцем, и я всегда хотел сыграть Лобо, потому что я такой: "Алло? Это идеальная роль. Я имею в виду, послушайте. Если они позвонят по телефону и попросят меня сыграть его, это будет чертовски хорошо. Я не получал такого звонка, поэтому я не хочу публиковать никаких фейковых новостей, но если они когда-нибудь позвонят мне и попросят сыграть или пригласят на прослушивание, я буду там, — говорил ранее Момоа в одном из интервью.

Джейсон Момоа (Фото: flickr.com)

Что также интересно, режиссер Джеймс Ганн, являющийся главою DC Studios, отреагировал на это сообщение комментарием: "Добро пожаловать, друг".

Где можно будет снова увидеть Момоа

Как удалось узнать изданию Variety, появление его персонажа состоится в фильме "Супергерл: Женщина завтрашнего дня" (Supergirl: Woman of Tomorrow).

По предварительным данным, выход картины намечен на 26 июня 2026 года.

Над съемками фильма будет работать австралийский режиссер Крэйг Гиллеспи ("Ларс и настоящая девушка", "Я, Тоня", "Круэлла", сериал "Пэм и Томми").

В центре сюжета — история двоюродной сестры Супермена — Кары.

Главная героиня в свой двадцать первый день рождения путешествует по галактике в компании Крипто Суперпса. По дороге она знакомится с молодой инопланетянкой по имени Рути, и теперь ее ждут "кровопролитные поиски мести".

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