Больше не Аквамен. Актер Джейсон Момоа сыграет суперзлодея

Джейсон Момоа сыграет антигероя

В новой франшизе актеру достанется роль суперзлодея Лобо — инопланетного наемника и охотника за головами с планеты Кзарния.

Таким неожиданным известием поделился сам Момоа в своих социальных сетях.

Кроме того, он опубликовал отрывок из своего старого интервью, в котором он откровенно признался, что мечтает сыграть Лобо. Этот отрывок звезда подписал лаконичной фразой: "Они позвонили".

Я коллекционирую комиксы, и я больше не делаю этого, но он всегда был моим любимцем, и я всегда хотел сыграть Лобо, потому что я такой: "Алло? Это идеальная роль. Я имею в виду, послушайте. Если они позвонят по телефону и попросят меня сыграть его, это будет чертовски хорошо. Я не получал такого звонка, поэтому я не хочу публиковать никаких фейковых новостей, но если они когда-нибудь позвонят мне и попросят сыграть или пригласят на прослушивание, я буду там, — говорил ранее Момоа в одном из интервью. Поделиться

Джейсон Момоа (Фото: flickr.com)

Что также интересно, режиссер Джеймс Ганн, являющийся главою DC Studios, отреагировал на это сообщение комментарием: "Добро пожаловать, друг".

Где можно будет снова увидеть Момоа

Как удалось узнать изданию Variety, появление его персонажа состоится в фильме "Супергерл: Женщина завтрашнего дня" (Supergirl: Woman of Tomorrow).

По предварительным данным, выход картины намечен на 26 июня 2026 года.

Над съемками фильма будет работать австралийский режиссер Крэйг Гиллеспи ("Ларс и настоящая девушка", "Я, Тоня", "Круэлла", сериал "Пэм и Томми").

В центре сюжета — история двоюродной сестры Супермена — Кары.