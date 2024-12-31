Больше не Аквамен. Актер Джейсон Момоа сыграет суперзлодея

Голливудский актер Джейсон Момоа, известный своими ролями в "Игре престолов" и "Аквамене", решил все-таки вернуться в обновленную киновселенную DC.
Главные тезисы
- Джейсон Момоа мечтал сыграть суперзлодея Лобо очень много лет.
- Режиссер Джеймс Ганн поздравил актера с возвращением в DC.
- В скором времени Момоа можно будет увидеть в фильме "Супергерл: Женщина завтрашнего дня".
Джейсон Момоа сыграет антигероя
В новой франшизе актеру достанется роль суперзлодея Лобо — инопланетного наемника и охотника за головами с планеты Кзарния.
Таким неожиданным известием поделился сам Момоа в своих социальных сетях.
Кроме того, он опубликовал отрывок из своего старого интервью, в котором он откровенно признался, что мечтает сыграть Лобо. Этот отрывок звезда подписал лаконичной фразой: "Они позвонили".
Что также интересно, режиссер Джеймс Ганн, являющийся главою DC Studios, отреагировал на это сообщение комментарием: "Добро пожаловать, друг".
Где можно будет снова увидеть Момоа
Как удалось узнать изданию Variety, появление его персонажа состоится в фильме "Супергерл: Женщина завтрашнего дня" (Supergirl: Woman of Tomorrow).
По предварительным данным, выход картины намечен на 26 июня 2026 года.
Над съемками фильма будет работать австралийский режиссер Крэйг Гиллеспи ("Ларс и настоящая девушка", "Я, Тоня", "Круэлла", сериал "Пэм и Томми").
В центре сюжета — история двоюродной сестры Супермена — Кары.
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