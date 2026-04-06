Більшість розумних людей приречені відчувати вкрай неприємну емоцію
Розум може погіршити якість життя
Джерело:  online.ua

За словами вчених, високоінтелектуальні люди мають багато переваг у соціумі, однак також вони доволі часто стикаються з негативною емоцією, яка незнайома іншим. Йдеться про інтенсивний сором.

Головні тези:

  • Високий рівень інтелекту може ускладнити адаптацію до традиційних середовищ.
  • Він також є причиною нереалістичних очікувань.

Інтелект може погіршити якість життя

З заявою з цього приводу виступив доктор філософії, професор Боббі Гоффман.

За словами останнього, людям з високим IQ інколи доволі складно працювати в традиційному бізнес-середовищі.

Ба більше, вони часто вимагають від себе реалізації нездійснених завдань, а потім страждають від цього, пише Tango.

На цьому тлі саме дійсно розумні люди зазвичай відчувають інтенсивний сором — це призводить до самотності.

За словами науковців, коли люди відчувають сором, вони схильні ізолювати себе.

Через це відчувають себе ще більш відрізаними від решти світу, що створює порочне коло.

У вас може бути досвід одночасного відчуття своєї переваги і того, що ви розумніші за багатьох інших людей, і водночас почуття сильної відчуженості, ніби з вами щось спочатку не так, через що інші люди не хочуть з вами спілкуватися, і тоді ви відчуваєте себе надзвичайно самотніми, — заявила коуч з роботи з нервовою системою Дана Досуелл.

