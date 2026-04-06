Більшість розумних людей приречені відчувати вкрай неприємну емоцію

За словами вчених, високоінтелектуальні люди мають багато переваг у соціумі, однак також вони доволі часто стикаються з негативною емоцією, яка незнайома іншим. Йдеться про інтенсивний сором.
Головні тези:
- Високий рівень інтелекту може ускладнити адаптацію до традиційних середовищ.
- Він також є причиною нереалістичних очікувань.
Інтелект може погіршити якість життя
З заявою з цього приводу виступив доктор філософії, професор Боббі Гоффман.
За словами останнього, людям з високим IQ інколи доволі складно працювати в традиційному бізнес-середовищі.
Ба більше, вони часто вимагають від себе реалізації нездійснених завдань, а потім страждають від цього, пише Tango.
На цьому тлі саме дійсно розумні люди зазвичай відчувають інтенсивний сором — це призводить до самотності.
За словами науковців, коли люди відчувають сором, вони схильні ізолювати себе.
Через це відчувають себе ще більш відрізаними від решти світу, що створює порочне коло.
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-